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衞生防護中心:基孔肯雅熱在本港成為風土病可能性極低

04/08/2025

衞生防護中心:基孔肯雅熱在本港成為風土病可能性極低

 

　　本港出現今年首宗由外地輸入的基孔肯雅熱個案，12歲男患者於潛伏期到過佛山市順德區。衞生防護中心傳染病處高級醫生黃凱基在出席電台節目時表示，本港與內地交往頻繁，有輸入個案是意料之中，但香港監察機制恒之有效，亦有針對性滅蚊控蚊工作，基孔肯雅熱在港成為風土病的可能性極低，而局部傳播的風險則屬於中至高，亦指暫時並無準確可信的基孔肯雅熱病毒快速檢測劑可以使用。

 

　　黃凱基提及，現時的基孔肯雅熱預防疫苗仍然較新，未有在任何地區被廣泛使用，世界衞生組織及相關專家，仍就安全性和效能進行研究，暫時只應用於較少規模的人群及一些非常高危人士身上，本港會繼續留意專家意見及數據分析。

 

　　黃凱基表示，基孔肯雅熱對一般健康人士來說，徵狀都較輕微，但對免疫力較弱的人，包括長者及幼童，出現較嚴重情況的機會則較大，少部分人會關節痛持續數個月，甚至更長，但強調這病毒主要由蚊叮咬傳播，一般社交不會傳播病毒，所以做好防蚊、滅蚊和控蚊是最重要。

 

撰文：經濟通採訪組

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