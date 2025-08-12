  • 會員
DSE | 摘星涉借殼辦學，梁振英轟「有錢就有鬼推磨」，吸人才要不違初衷

12/08/2025

DSE | 摘星涉借殼辦學，梁振英轟「有錢就有鬼推磨」，吸人才要不違初衷

 

　　針對深圳「摘星教育」疑透過香港私校崇正中學「借殼辦學」事件，全國政協副主席、前特首梁振英連續兩日在社交平台發文評論，指內地教育產業化導致中介及「旁門左道的『顧問』」亂象，強調政策需精細應對，並呼籲香港學校為內地生做好語文及學習適應準備。教育局上周五按《教育條例》指示崇正中學暫停營辦，摘星教育隨即宣布中止代理崇正招生。

 

　　梁振英表示，內地家長希望子女來港就讀，而香港學校面臨縮班及「殺校」，雙方互有所求，招收內地合資格中小學生以補充生源不足「完全可以理解」。但他形容內地教育在某些領域被產業化，導致「錢的作用愈來愈大」，「有錢就有鬼推磨」，催生中介以旁門左道將內地學生「送」入港校。他強調，政策和執行需精細，首先要認識內地中介的組成和運作模式。

 

　　他指出，內地學生在語文、學習方式和習慣上與香港存在差異，港校有責任提供輔導及適應支持，確保學生融入。他以東江水比喻，稱香港從內地引入人才如同解決供水問題，需做好準備及配套工作，務求不違初衷，強調香港不能「中門大開，大水漫灌」，以免「大樹小苗」受澇。

 

　　梁振英續指，香港DSE及香港身份證在內地受歡迎，但需全面認識形形色色的「掏錢」亂象並加以防範。他強調，香港與內地的融合發展方向正確，但「閥門」設計至關重要，所有違法行為必須嚴懲。

 

撰文：經濟通採訪組

