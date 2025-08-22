  • 會員
警方：上半年網上投資騙案增約25%，總損失金額達14.8億元

22/08/2025

警方：上半年網上投資騙案增約25%，總損失金額達14.8億元

 

　　警方表示，今年上半年科技罪案共錄得1.6萬宗，按年微升0.5%，總損失金額近30億元，按年增加約4億元。其中，網上投資騙案激增約25%，錄得2273宗，總損失金額達14.81億元，平均每宗損失約65萬元，遠高於其他類型科技罪案，成為損失金額最高的罪案類別。投資股票騙案最多，約1300宗，主要透過WhatsApp及Facebook、Instagram等社交平台進行。

 

　　騙徒常透過釣魚短訊或虛假廣告接觸受害人，將其拉入WhatsApp或Telegram投資群組，假冒投資專家並展示虛假高額利潤截圖，誘導受害人使用不明應用程式或虛假平台投資股票、基金、虛擬貨幣或高回報項目。初期或允許小額利潤提取，但當受害人試圖提取大額款項時，騙徒便失去聯繫。

 

　　網絡安全及科技罪案調查科高級警司梁靄琳指出，騙徒近期更假扮高端租客，針對在房地產平台放租的業主，透過建立網戀關係或假意租賃，誘導受害人到虛假網站交易。

 

倡用戶調整WhatsApp私隱設定，阻止非聯絡人拉入群組

 

　　Meta旗下平台（Facebook、Instagram及WhatsApp）積極應對詐騙問題，2024年全球移除逾1.57億個詐騙廣告，過去半年封鎖逾680萬個與詐騙相關的WhatsApp帳戶。Meta香港公共政策主管譚雋蘭建議用戶調整WhatsApp私隱設定，阻止非聯絡人拉入群組，並鼓勵舉報可疑帳戶。系統會審查被舉報帳戶的最近五則訊息及行為模式，判定是否為詐騙帳戶並移除。Meta亦推出安全概覽功能，顯示新群組資訊及安全提示，並禁止涉及詐騙的廣告及搜尋詞語。

 

　　警方提醒市民提防網絡交友對象推介的投資項目，勿輕信社交媒體上的投資廣告，尤其是聲稱高回報低風險的計劃，並對不明群組或陌生人聯繫保持警覺。

 

撰文：經濟通採訪組

