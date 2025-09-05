網約車 | 首批合法網約車平台明年第四季開始營運，若無牌經營，最高罰款100萬及囚一年

政府就規管網約車向立法會提交條例草案，要求網約車服務平台、車輛及司機，必須領取牌照或許可證。政府預計明年第三季邀請申請牌照，首批持牌平台可最明年第四季開始營運。

條例建議設車輛許可證，為避免炒賣，只有以個人名義登記的私家車才可申請，駕駛者必須要是車主。另外網約車車齡限制，由原本建議的7年放寬至12年。

條例提出，運輸署署長可邀請網約車服務牌照申請，審批時會考慮申請人經驗及財政能力等，估計會有數個平台符合資格。任何人經營無牌網約車平台，最高可判監禁12個月及罰款100萬元。若平台允許無牌車輛及司機接載乘客，多次違規可被判處12個月監禁，及罰款2.5萬元。

陳美寶:網約車與的士定位不同，兩者可共存互補

運輸及物流局局長陳美寶在電台節目中表示，網約車服務質素將受到嚴格監管，要求車輛較新且保養良好，車齡低於12年的車輛均可申請或續牌。她強調，車齡限制不宜「太死」，以免限制車輛進入市場，影響供應。

對於的士業界擔憂網約車車齡限制較的士車隊（要求車齡3年）寬鬆，引發競爭，陳美寶回應指，網約車與的士定位不同，網約車多為非全職服務，且車隊品牌具創新性，相信兩者可共存互補。

田北辰倡網約車數量初期以一萬輛為起點

立法會交通事務委員會委員田北辰建議，網約車數量初期以一萬輛為起點，因目前市面「白牌車」數量已遠超此數，若立法後網約車數量大幅減少，市民將更難「叫車」。他認為，條例草案應鼓勵「車盡其用」，不應「管車又管人」，要求獲許可證的私家車必須由車主駕駛。他擔心若車主休假，網約車無法出租，導致特定時段供應減少，並增加持牌平台的行政負擔。

另一委員陳恒鑌支持政府提出的規管框架，認為由持有許可證的私家車車主駕駛領牌網約車，可防止牌照炒賣。他建議政府進一步研究市場情況以確定網約車數量，初期可考慮以千計的數量作為起步。

撰文：經濟通採訪組

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情