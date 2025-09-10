假學生證 | 淘寶拼多多現大量香港「大學學生證」訂製，售價低至1元起

有網民發現近日內地網購平台出現大量本港「大學學生證訂製服務」，有網民猜測是由於不少商店只需出示學生證便能提供學生優惠，因此才出現這漏洞。警方上月曾拘捕4人就持有偽造學生證購買電子產品，4人當時涉嫌「串謀詐騙」及「製造虛假文書」而被捕。

拼多多「拚單」可大量製，拚單價低至1元人民幣起

目前只要在拼多多搜尋「PVC工作證訂製」，就會發現大量網上商店可以為客戶訂製工作證，但由於普遍工作證與學生證的尺寸、材質相約，只是訂製證件沒有晶片在內，因此不法之徒利用漏洞製造本港大學學生證，可到電器商店領取大學生優惠，甚至戲院、餐飲使用「學生優惠價」。

記者發現拼多多商店的證件下單價為6元人民幣起，但只要選擇「拼單」（即與多個購買者同時一起下單），價格可以低至1元，成本極之廉價，而且有網民表示仿製學生證質量非常好，與原版出入不大，一般人難以分辨真偽。

科大正開發身分驗證系統，供企業驗證學生身分

科技大學表示，目前正與大型企業合作，開發學生身分驗證系統，以供提供學生優惠之企業，核實消費者是否具備學生身分。科大、教大和城大表示，學生證會用作進入校園設施，不過資料經加密後，外界難以偽造學生證。

科大表示，會關注偽造學生證售賣情況，會保留追究權利；港大亦表示知悉有關情況，有需要時會尋找法律意見；中大、嶺大和理工大學更稱，如有發現有人偽造學生證，將報警求助；城大則表示，大學會「採取一切必要措施」，防止任何人非法進入校園或冒認身份。

撰文：經濟通採訪組

