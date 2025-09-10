  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

施政前瞻 | 陳志華倡下調或取消股票印花稅，GEM板借鑑美國納斯達克市場分層制度

10/09/2025

　　新一份《施政報告》將於下周三（17日）發表，香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，創業板（GEM）未能充分發揮對中小企業的融資支援作用，而現行市場架構及相關上市規定下，大部分處於高增長和發展階段的中小企業因各種原因無法在港交所上市。雖然《GEM上市規則》無盈利規定，但其對營業現金流、市值的規定，以及研發費用金額要求和漫長的IPO審批程式，致使GEM整體缺乏活力，對投資者和發行人吸引力偏低，將規模較小但有成長潛力的中小企業拒之門外。

 

施政前瞻 | 陳志華倡下調或取消股票印花稅，GEM板借鑑美國納斯達克市場分層制度

 

　　對於GEM板，他建議，港交所可借鑑美國納斯達克市場的分層制度，針對不同規模和發展階段的企業設立差異化上市標準。對於科技創新型企業，放寬現金流或收入要求，除現有財務資格測試外，增加更多維度的評估指標，如用戶增長數、市場份額等。對於新興行業、潛力大但短期盈利不明顯的公司，給予更多上市機會。

 

建議優化股權高度集中警示機制

 

　　他表示，現行機制下，監管警示的公開披露常伴隨股價劇烈波動，警示的「突發性」問題：當前做法猶如「主動引爆」，缺乏預警期。監管機構掌握關鍵資訊，而市場（包括小股東）在警示發布前完全蒙在鼓裏。這種資訊落差，客觀上使小股東與大股東同處被動，甚至因缺乏緩衝而承受更大衝擊。

 

　　他建議，監管當局檢視現行程序，並指此舉能賦予責任方改正機會：公平為大前提讓主要股東／公司有時間採取實質行動改善股權結構。同時，監管機構要嚴格監控主要股東及上市公司的交易行為，防止內幕交易或不當減持，確保中小投資者的利益不受損害。

 

股票期權發展可為整體市場增加額外流通性

 

　　對於股票期權，他指出，由於股票期權巿場的大部分交易都與套戥及對沖活動有關，因此其發展可為整體市場增加額外的流通性、強化價格發現機制、提高巿場效率及深度，從而使其他巿場產品受惠。這將有助於提升整體交易量，鞏固香港作為國際金融中心的地位，正如「賭場依靠百家樂專區來帶動整體生意一樣」。

 

　　他表示，該會建議設立一套精準且高效的快速納入機制，針對條件合適的股票，迅速推出每周及每月股票期權，以改善股票期權產品的廣度與深度，優化市場結構，提升國際競爭力，避免讓美國市場在該領域一枝獨秀。

 

建議分三階段下調或取消股票印花稅

 

　　對於股票印花稅，他建議，階段性下調或取消印花稅政策應在考慮之列，分三階段進行，在階段一，進行試點下調，6至12個月內印花稅由0.1%再下調；在階段二，進一步減免，12至24個月內，印花稅由第一階段再下調，並推「印花稅抵稅」機制，預期交易量較階段一增多以及機構長線併購意願提升；在階段三，全面取消，在24至36個月內，全面取消印花稅，且同步修訂交易徵費以維持監管及交易所運營資金，預期交易成本降至全球最低之一及能增強市場深度。

 

耀才：建議政府資助小型證券行，幫助它們提升相關配套

 

　　對於施政報告，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，建議政府資助小型證券行，幫助它們提升相關配套，促進其與香港金融市場共同成長，實現「百花齊放」的局面，而非僅集中支持少數大型證券，但他認為雖然現時香港股票印花稅較貴，但現時「靠印花稅頂住」，認為減印花稅屬「其次」。

 

撰文：經濟通記者吳仲賢

 

【你點睇？】中國上周舉行閱兵，特朗普隨後周五簽令將國防部更名為戰爭部。你認為兩者是否相關？► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00669

創科實業

98.800

異動股

06683

巨星傳奇

13.020

異動股

01888

建滔積層板

12.470

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00669 創科實業
  • 98.750
  • 06683 巨星傳奇
  • 12.950
  • 01888 建滔積層板
  • 12.530
  • 08496 環球友飲智能
  • 0.041
  • 00519 諾科達科技
  • 0.192
股份推介
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 0.960
  • 目標︰--
  • 06929 業聚醫療
  • 4.570
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 12.010
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 114.000
  • 目標︰$120.00
  • 00083 信和置業
  • 10.020
  • 目標︰$11.00
人氣股
  • 00939 建設銀行
  • 7.930
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.100
  • 00941 中國移動
  • 87.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.800
  • 00135 昆侖能源
  • 7.420
報章貼士
  • 00968 信義光能
  • 3.470
  • 目標︰$3.90
  • 03677 正力新能
  • 12.010
  • 目標︰$13.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.170
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

12/09/2025 09:27  《異動股》恒大物業復牌高開38%，控股股東已訂保密協議洽售股權

12/09/2025 09:28  【穩定幣】據報國企央企及內地互聯網平台將缺席穩定幣牌照申請

12/09/2025 08:38  【ＡＩ】甲骨文股價在創30多年來最大漲幅後回吐6%

12/09/2025 09:50  《異動股》速騰聚創飆逾6%，旗下激光雷達將接入英偉達DRIVE AGX平台

12/09/2025 08:47  《盤前攻略》通脹符預期美股創新高，阿里料企穩150關強化恒指兩萬六支持

12/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１９０億元，買阿里沽騰訊

12/09/2025 09:09  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升阿里等科技股目標，大摩升長飛光纖目…

12/09/2025 09:39  《財資快訊》美電軟報７﹒７８７２，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 騰訊牛看$750，仲有阿里、京東、寧德及蔚來最新評級/目標價新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 通脹符預期美股創新高 阿里料企穩150關強化恒指兩萬六支持新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 阿里巴巴可換股票據有效換股價定於235.46美元新文章
品味生活
生活
人氣文章

容我世說．張翠容

全球震驚：以色列轟炸卡塔爾非比尋常
人氣文章

Foodie What’s On

只限6場！海港城美酒配佳餚盛宴：$348品嘗鮑參翅肚配5款Bollinger香檳 其中3支市價過千
人氣文章

影視娛樂

Labubu炒賣潮退燒？梁朝偉、楊紫瓊拍宣傳照，走高檔跟MOYNAT聯乘新品曝光
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環黑珍珠一鑽高級中菜廳推清真友善菜！經典避風塘蟹鉗、武夷岩茶煙燻脆皮田香雞，帶出港式人情味
人氣文章

ChatENT．月巴氏

在《PTU》裏最自在的人是？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

藝術家馬綺敏個展「◯◯」：「我在這一次的展覽中，成為了一個送禮物的人」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
16款街頭小食熱量排名，營養師2招避開熱量炸彈
人氣文章
代糖恐加速腦退化？最新研究揭6款人造代糖危害認知能下降達62%新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 11:03
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 11:03
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 11:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/09/2025 10:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章大行報告12/09/2025
大行報告 | 騰訊牛看$750，仲有阿里、京東、寧德及蔚來最新評級/目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

全球震驚：以色列轟炸卡塔爾非比尋常

11/09/2025 12:01

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處