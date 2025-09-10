施政前瞻 | 陳志華倡下調或取消股票印花稅，GEM板借鑑美國納斯達克市場分層制度

新一份《施政報告》將於下周三（17日）發表，香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，創業板（GEM）未能充分發揮對中小企業的融資支援作用，而現行市場架構及相關上市規定下，大部分處於高增長和發展階段的中小企業因各種原因無法在港交所上市。雖然《GEM上市規則》無盈利規定，但其對營業現金流、市值的規定，以及研發費用金額要求和漫長的IPO審批程式，致使GEM整體缺乏活力，對投資者和發行人吸引力偏低，將規模較小但有成長潛力的中小企業拒之門外。

對於GEM板，他建議，港交所可借鑑美國納斯達克市場的分層制度，針對不同規模和發展階段的企業設立差異化上市標準。對於科技創新型企業，放寬現金流或收入要求，除現有財務資格測試外，增加更多維度的評估指標，如用戶增長數、市場份額等。對於新興行業、潛力大但短期盈利不明顯的公司，給予更多上市機會。

建議優化股權高度集中警示機制

他表示，現行機制下，監管警示的公開披露常伴隨股價劇烈波動，警示的「突發性」問題：當前做法猶如「主動引爆」，缺乏預警期。監管機構掌握關鍵資訊，而市場（包括小股東）在警示發布前完全蒙在鼓裏。這種資訊落差，客觀上使小股東與大股東同處被動，甚至因缺乏緩衝而承受更大衝擊。

他建議，監管當局檢視現行程序，並指此舉能賦予責任方改正機會：公平為大前提讓主要股東／公司有時間採取實質行動改善股權結構。同時，監管機構要嚴格監控主要股東及上市公司的交易行為，防止內幕交易或不當減持，確保中小投資者的利益不受損害。

股票期權發展可為整體市場增加額外流通性

對於股票期權，他指出，由於股票期權巿場的大部分交易都與套戥及對沖活動有關，因此其發展可為整體市場增加額外的流通性、強化價格發現機制、提高巿場效率及深度，從而使其他巿場產品受惠。這將有助於提升整體交易量，鞏固香港作為國際金融中心的地位，正如「賭場依靠百家樂專區來帶動整體生意一樣」。

他表示，該會建議設立一套精準且高效的快速納入機制，針對條件合適的股票，迅速推出每周及每月股票期權，以改善股票期權產品的廣度與深度，優化市場結構，提升國際競爭力，避免讓美國市場在該領域一枝獨秀。

建議分三階段下調或取消股票印花稅

對於股票印花稅，他建議，階段性下調或取消印花稅政策應在考慮之列，分三階段進行，在階段一，進行試點下調，6至12個月內印花稅由0.1%再下調；在階段二，進一步減免，12至24個月內，印花稅由第一階段再下調，並推「印花稅抵稅」機制，預期交易量較階段一增多以及機構長線併購意願提升；在階段三，全面取消，在24至36個月內，全面取消印花稅，且同步修訂交易徵費以維持監管及交易所運營資金，預期交易成本降至全球最低之一及能增強市場深度。

耀才：建議政府資助小型證券行，幫助它們提升相關配套

對於施政報告，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，建議政府資助小型證券行，幫助它們提升相關配套，促進其與香港金融市場共同成長，實現「百花齊放」的局面，而非僅集中支持少數大型證券，但他認為雖然現時香港股票印花稅較貴，但現時「靠印花稅頂住」，認為減印花稅屬「其次」。

撰文：經濟通記者吳仲賢

