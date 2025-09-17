  • 會員
施政迴響 | ACCA歡迎施政報告制訂促進產業和投資優惠政策包，為經濟注入動力

17/09/2025

施政迴響 | ACCA歡迎施政報告制訂促進產業和投資優惠政策包，為經濟注入動力

 

　　ACCA（特許公認會計師公會）香港分會歡迎行政長官發表的《施政報告》，以經濟及民生為主軸，提出一系列措施。其中ACCA支持《施政報告》提出成立「AI效能提升組」，統籌和指導政府部門善用科技，進一步提升效能。此外，報告亦正面回應ACCA建議優化「新資本投資者入境計劃」的房地產投資額安排，及制訂優惠政策包以促進招商引資。

 

　　ACCA香港分會會長鄭傑燊表示，ACCA一直積極推動人工智能的應用與發展，並將於2027年正式推出的全新專業資格，引入及整合包括人工智能在內的學習和評估體驗。今年《施政報告》提出成立「AI效能提升組」，充分反映政府重視有關發展。ACCA已經作好準備為政府應用人工智能提供支援，亦建議政府加大使用範疇，包括在BUD專項基金中加入應用AI快速通道，以促進香港中小企業發展。

 

　　鄭傑燊續說，《施政報告》優化「新資本投資者入境計劃」的房地產投資額安排，涵蓋購買非住宅物業及住宅物業，與ACCA的建議方向相同。此優化將有助鼓勵更多投資者進入香港市場，為房地產提供支持，並提升市場活力。同時，ACCA認同《施政報告》提出制訂促進產業和投資的優惠政策包，以高度跨部協調方式，全面考慮稅務與及其他優惠方案，以吸引高增值產業和高潛力企業落戶香港，推動高質量發展。

　　此外，由引進辦及投資推廣處直接與相關企業洽談，繼而由財政司司長拍板落實，加上研究建立更靈活的機制，容許行政長官及財政司司長制訂符合國際規則的稅務優惠措施，相信可以迅速提升招商引資的效率，推動經濟發展，為城市注入更多動力。

 

撰文：經濟通採訪組

