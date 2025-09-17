施政報告 | 增加居屋和綠置居單位供應，優化出售及轉讓安排

行政長官李家超發表新一份《施政報告》，他表示，保障市民基本的住屋需求是施政的首要任務。他上任後加速興建公營房屋、推出創新「簡約公屋」、打擊濫用公屋等，優化了基層住屋保障。現時，公營房屋在供應持續增加的情況下，政府有條件加大力度協助基層置業。

他續指，政府會增加居者有其屋計劃（居屋）和綠表置居計劃（綠置居）單位的供應，並優化出售及轉讓安排，協助更多公屋居民置業，同時便利資助出售單位的業主進入私樓市場，豐富房屋階梯，協助不同階層市民安居樂業。

2026/27年度起五年公營房屋單位供應料達18.9萬個

李家超表示，2026-27年度起的五年，總體公營房屋建屋量（包括簡約公屋）將達18.9萬個單位，較其上任時增加約80%。

他指出，三年前公屋申請者平均要等候6.1年才可上樓，經過本屆政府三年多的努力，公屋綜合輪候時間已縮短整整一年至5.1年，進一步邁向2026-27年度下降至4.5年的目標。對「劏房」戶來說，早一年入住公屋或「簡約公屋」，不但可改善居住環境，更可分別節省平均每年約3.6萬元或5萬元的租金。

至於早前宣布推出的3萬個「簡約公屋」單位，今年底前會有約1萬個單位落成啟用，另外2萬個將在未來一年半內全部落成。

他又指，取締劣質「劏房」的「簡樸房」規管制度正在立法會審議，如草案獲通過，明年3月將正式實施。

下期白居二新增1000個配額至7000個，將公布馬頭圍邨、西環邨重建計劃，研重建模範邨

他表示，會將綠白表配額比例由40:60調升至50:50，協助更多公屋租戶變成業主，同時讓原有公屋流轉給輪候申請人。

此外，為增加白表人士透過二手市場購買未補價資助出售房屋的機會，房委會由下一期「白表居屋第二市場（白居二）計劃」起，再增加1000個配額，總數達7000個。在1000個新增配額中，一半會撥予40歲以下青年家庭及一人申請者。

為避免白居二配額因個人意願轉變而被浪費，房委會發出批准信的數額將適量大於白居二配額，讓購買單位的配額得以盡用。另政府會提升居屋和綠置居面積較大單位的比例，以回應市場需要。

此外，房委會及香港房屋協會將推出先導計劃，容許擁有資助出售單位10年或以上的業主，在繳付出租准許費後將其未補價單位，出租予合資格白表申請者，計劃名額3000個。

*公布馬頭圍邨、西環邨重建計劃，研究重建模範邨*

房委會今年內會公布馬頭圍邨及西環邨的重建計劃，並將研究重建模範邨。

放寬新出售單位轉讓限制年期由15年降低至10年，適用下期起推出居屋及綠置居

施政報告又指，放寬新出售單位的轉讓限制年期由15年降低至10年，以鼓勵居民上進上流，適用於下一期起推出的居屋及綠置居。

推長者業主樓換樓計劃，容許60歲並擁有單位十年或以上業主，不須補價購買較小或較偏遠單位

房委會資助推出出售單位「長者業主樓換樓計劃」，容許年滿60歲並擁有單位十年或以上的業主，可在第二市場出售該單位後不須補價，購買一個較小或較偏遠的單位，讓長者可獲得額外現金作生活費，同時騰出市區或較大單位讓有需要家庭申請。

他提及，房委會及香港房屋協會將推出先導計劃，容許擁有資助出售單位十年或以上的業主，在繳付出租准許費後將其未補價單位出租予合資格白表申請者，計劃名額3000個。

未來十年私營房屋需求為12.6萬個單位，持續造地並掌握土地供應主導權

根據《長遠房屋策略》，未來十年私營房屋需求為12.6萬個單位。政府未來10年會有足夠土地滿足上述需求，並會有節有度及務實地部署推出的步伐。除了政府賣地項目外，其他私營房屋土地來源包括鐵路物業發展項目、市區重建局項目及私人發展項目。

他指出，政府必須儲備充足的土地，以滿足大型發展項目、長期經濟發展和市民住屋的需要。土地儲備就如銀行存款，需時可用，閒時則存。我們會持續造地並掌握土地供應主導權，同時透過精簡審批程序、優化行政流程、加強內部協作，以及善用科技和檢視標準等，提升造地效率和降低建造成本，以保障市民利益和發展需要。

他又指，未來十年將準備好約2600公頃「熟地」，除滿足發展需求，亦讓政府有健康的土地儲備。

撰文：經濟通採訪組

