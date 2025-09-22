  • 會員
樺加沙 | 天文台：樺加沙將進入南海北部，星期二稍後天氣開始急速轉壞

22/09/2025

樺加沙 | 天文台：樺加沙將進入南海北部，星期二稍後天氣開始急速轉壞

 

22/9 14:19

教育局宣布所有學校周二及周三停課

 

 　　教育局宣布所有學校星期二、三(23、24日)將停課，學校暫停接收小一入學自行分配學位紙本申請。  　　教育局表示，考慮到天文台預測，為確保學生安全，避免學生於天氣可能急速轉壞的情況下離開學校，教育局宣布所有學校(包括中學、小學、特殊學校、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及夜校)星期二(9月23日)及星期三(9月24日)將停課。

 

 　　停課期間，學校暫停接收2026年度小一入學自行分配學位的紙本申請。有關紙本申請的截止日期延至9月30日(星期二)。家長亦可選擇於9月26日(星期五)或之前透過「小一入學電子平台」遞交電子申請，詳情載於教育局網頁。
   

 

 

22/9 12:33

天文台:今晚9時40分改發三號強風信號，考慮明日下午1時至4時改發八號

 

　　一號戒備信號生效，天文台表示，按照現時預測，超強颱風樺加沙會在今日(22日)橫過呂宋海峽並進入南海北部。隨著樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強，天文台會在今晚9時40分改發三號強風信號。預料本港明日稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮在明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號。  

 

22/9 07:58

　　天文台發出特別天氣提示，說按照現時預測，超強颱風樺加沙會在今明兩日橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，逐漸靠近廣東沿岸，天文台會在今日(22日)中午前後發出一號戒備信號。

 

　　天文台指，樺加沙環流廣闊，雖然今日本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪。星期二稍後天氣開始急速轉壞，星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。

 

樺加沙 | 天文台：樺加沙將進入南海北部，星期二稍後天氣開始急速轉壞

 

　　天文台更警告，受顯著風暴潮影響，沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若，提醒市民密切留意天文台的最新天氣消息，並盡快做好防風防水浸準備。

