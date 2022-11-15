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李家超赴泰國出席APEC領導人會議　率逾20人貿易代表團

15/11/2022

　　行政長官李家超出席行會前記者會表示，將於周四（17日）到泰國出席亞太經濟合作組織APEC領導人會議，率逾20人貿易代表團說好香港故事，並爭取相關國家支持香港加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。成員包括金融、貿易、商業、專業界別人士。

 

 （資料圖片）

 

　　李家超表示，他會向外界展示香港已經「動起來、活起來」，又指香港經歷3年疫情困擾後，會鞏固既有優勢，亦有新興的優勢，在「一國兩制」下，香港受惠於大灣區發展和一帶一路倡議，希望可爭取更多企業來港建立基地。

 

　　被問到會否與深圳合作，申辦2035年世界博覽會，李家超表示，政府會進行研究，他對任何有利於香港在國際舞台上一展所長、展示活力和魅力的機會，都會持開放態度，並對香港可舉辦不同國際盛事有信心。

 

南韓錯播國家事件不能接受

 

　　南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站的港隊賽事上，主辦機構將一首與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放。李家超表示不能接受，主辦方有責任播放正確國歌，未有結果前將交由警方處理，按調查發展採取適當行動。

 

不再討論入境「零加幾」

 

　　李家超表示，不再討論入境「零加幾」，若本港有重要的大型活動或經濟活動，政府會有針對性放寬措施。他表示在管控方面，會評核不同時候的風險，盡量減少限制，包括容許入境團實施「團進團出」的安排。

 

　　至於與內地通關進展，李家超指內地疫情數字有上升趨勢，本港在聯防聯控上有責任，要在確保不會增加內地風險下，商討兩地人員往來的方案，包括「逆隔離」，如果方案成功，日後可再考慮擴大計劃。

 

將跟進港鐵調查報告

 

（政府新聞處圖片）

 

　　港鐵（00066）油麻地站周日發生列車出軌意外，造成多道車門鬆脫，車上700多名乘客緊急疏散，事件中2人不適，其中一人送院。李家超表示，關心港鐵安全，很多市民每日都搭港鐵，運輸及物流局局長亦表明安全第一，港鐵本身都有良好的監察機制，政府會視乎港鐵的表現，將跟進調查報告。

 

　　李家超又表示，將於諮詢處理港鐵車費議題。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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