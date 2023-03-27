葉劉淑儀：資源有限，應先發展北部都會區

身兼行政會議召集人的新民黨立法會議員葉劉淑儀表示，北部都會區及交椅洲填海兩個計劃同樣投入巨大，質疑現時政府財政狀況，未能同時推展兩項龐大發展計劃。她建議在資源有限情況下，應先發展北部都會區。



葉劉淑儀接受《明報》訪問時稱，對交椅洲填海持開放態度，但質疑經濟效益及財務可行性，認為政府提出的5800億元成本，只是去年預估的非常初步數目，未有工程細項包括應急開支數目，亦未有經濟效益評估。至於北部都會區，她認為，可協助打破「一國兩制」蘊含的矛盾，策略意義重大，有助大灣區3個不同管轄區出入境及海關檢疫區、關稅區，人流人才來往、貨物來往、數據來往融合。



對於其中一個人工島擬建核心商業區，她表示，未來有大量商業地供應，看不到對商業樓宇有大需求。



她又稱，日後陸路關口會進一步簡化，皇崗羅湖重建後實施一地兩檢，加上新增一條鐵路去前海，興建落馬洲北環線延伸，將有助增加兩地協同效應，若論發展優先次序，北部都會區一定先於交椅洲填海。

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