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滙豐香港員工明年起有薪產假增至20周，有薪侍產假加至40天

07/12/2023

　　滙豐向香港員工公布新的假期安排，由2024年1月1日起，全職僱員的有薪產假將由16個星期增加到20個星期，而有薪侍產假將由10天增加到40天。

 


　　滙豐指，一直致力推動家庭友善及共融的企業文化，新的假期安排旨在幫助員工在工作、家庭、個人生活之間取得平衡，同時提升滙豐作為僱主的競爭力。


　　滙豐表示，目前香港員工數目約為2萬，當中約52%為女性。許多員工須同時兼顧工作和照顧家人的責任。在新的安排下，在職父母均可有更多時間迎接家庭新成員。


　　此外，由2024年1月1日起，滙豐員工亦可每月額外提請4小時的個人/照顧者時間（現為2小時），讓他們可享調配時間的彈性，以安排照顧家人、處理個人事務，或進行學習。至於其他有薪假包括一天「生日假」、六天「婚假」、五天「恩恤假」、兩天「義務工作假」，以及四天「考試假」等。


　　滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，滙豐有不少同事肩負家庭照顧者的重任。在發展事業的同時，他們也希望優化彈性工作時間的安排。作為家庭友善的僱主，一直積極構建以人為本、多元和共融的企業文化，深信當員工感到受到支援時，他們對工作會更投入，效率亦會有所提升。

 

撰文：經濟通採訪組

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