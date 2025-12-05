宏福苑大火 | 銀行界再推5項措施支援災民，包括提供緊急免息或低息貸款，籲提防騙徒

金管局及銀行公會昨日（4日）再次與28間零售銀行會面，跟進協助大埔火警受災人士應急措施成效及商討更多支援措施，重申業界會以體恤的態度和靈活的安排，為受災人士持續提供適切幫助。

銀行業界進一步推出5項跟進措施，包括加快處理死難者的銀行帳戶和保險箱事宜；為受災人士提供信貸支援及便利安排，減輕流動資金壓力；靈活協助受災居民兌換殘損鈔票和硬幣；不會收取與政府「大埔宏福苑援助基金」的銀行帳戶往來的手續費，以及繼續延長大埔區銀行分行的服務時間。

提供緊急免息或低息貸款，跟進按揭後續安排

金管局與銀行界及有關政府部門將建立協作機制，協助親屬加快處理死難者銀行帳戶和保險箱事宜，並加強保護相關帳戶，嚴防未經授權的提款及其他詐騙行為。

此外，各大零售銀行分別推出特設的緊急免息或低息貸款，首6個月免供款及豁免手續費；擴大信貸支援措施覆蓋範圍涵蓋在事故中受傷或離世的建造業工人、清潔工和保安員及其親屬；亦會密切跟進按揭後續安排，以體恤和靈活的原則處理每宗個案，以及當中涉及的法律、保險賠償和樓宇復修、復建安排等問題。現時銀行業為相關按揭提供預先批核的六個月本金和利息還款寬限期，可減輕受災居民的即時資金壓力。

兌換殘損鈔票，豁免政府援助基金手續費

至於三間發鈔銀行將在受災大廈解封後提供一站式服務，為受災居民檢測及兌換任何發鈔行及政府發行、因今次火災受損的鈔票及硬幣，受災居民毋須自行處理殘損鈔票和硬幣，盡量保持現狀，並帶同受災居民身分證明，前往發鈔行分行處理。

各零售銀行亦不會收取任何與政府「大埔宏福苑援助基金」銀行帳戶往來的手續費，包括存入捐款及收取基金資助。另外，大埔區的銀行分行將繼續延長服務時間，於12月6日（星期六）上午9時至下午5時；及12月7日（星期日）上午9時至下午1時保持營業。

注意到有騙徒利用火災行騙，促加強監察和防範

金管局與銀行公會表示，注意到有騙徒利用火災行騙，促進業界加強監察和防範，包括加強留意災後，申請更改住宅地址或通訊地址至宏福苑的個案，又提醒市民若接到自稱銀行職員的來電時，應核實來電者身分，切勿對可疑人士，透露個人和銀行帳戶資料，密碼等敏感資訊。

撰文：經濟通採訪組

