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王毅與沙利文連日多輪會晤溝通，談及中美領導人會晤

18/09/2023

　　中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在周六至周日，在馬爾他與美國國家安全顧問沙利文舉行多輪會晤。雙方圍繞穩定和改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通。據《彭博》引述華府官員指，雙方曾談及兩國領導人有可能會晤等雙邊議題。　


　　王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持「台獨」的承諾。中國的發展有著強大內生動力，遵循必然的歷史邏輯，是阻擋不了的，中國人民正當的發展權利不容剝奪。

保持雙方高層交往，未來幾個月就兩國之間的關鍵領域磋商

　　雙方同意，繼續落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，舉行中美亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商。雙方探討了進一步支持和便利兩國人員往來措施等。雙方還討論了亞太地區局勢、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區問題。


　　白宮方面指，今次會議是保持溝通渠道開放，和負責任地管理關係的持續努力的一部分，亦形容雙方討論坦誠、實質和具建設性，談及美中關係中的關鍵議題、全球和地區安全問題、俄烏戰事，以及兩岸問題等。美方期間指出台海和平穩定的重要性。雙方承諾，會維持今次的戰略溝通渠道，在未來幾個月就兩國之間的關鍵領域，繼續進行高層接觸和磋商。

 

撰文：經濟通中國組

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