航空 | Skytrax全球航空公司排名出爐，國泰躍升三位至全球第五

．Skytrax公布2024年全球最佳航空公司排名，卡塔爾航空今年再度奪冠，為該公司第8次被評為全球最佳航空公司

．新加坡航空排名跌至第二位，國泰航空(00293)排名連升三位，至全球第五位，國泰同時奪得全球最佳經濟艙獎，以及被評為全球最清潔航空公司

Skytrax公布2024年全球最佳航空公司排名，卡塔爾航空今年再度奪冠，為該公司第8次被評為全球最佳航空公司，新加坡航空排名跌至第二位，國泰航空(00293)排名連升三位，至全球第五位，國泰同時奪得全球最佳經濟艙獎，以及被評為全球最清潔航空公司。

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阿聯酋航空由去年第四位，升至第三位，日本全日空排第四位，國泰航空由第八位，躍升至第五位，第六至十位，分別為日本航空、土耳其航空、台灣長榮航空、法國航空及瑞士國際航空。



在最佳機艙服務員方面，新加坡航空奪冠，全日空排第二，國泰排第五；新加坡航空同時獲最佳頭等艙服務和亞洲最佳航空公司獎。最佳廉航方面，亞洲航空(AirAsia)居榜首。



Skytra全球最佳航空公司排名被譽為「航空業界奧斯卡」，評審約350間航空公司。

撰文：經濟通採訪組

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