  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watches & ...
etnet專輯

航空 | Skytrax全球航空公司排名出爐，國泰躍升三位至全球第五

25/06/2024

．Skytrax公布2024年全球最佳航空公司排名，卡塔爾航空今年再度奪冠，為該公司第8次被評為全球最佳航空公司

．新加坡航空排名跌至第二位，國泰航空(00293)排名連升三位，至全球第五位，國泰同時奪得全球最佳經濟艙獎，以及被評為全球最清潔航空公司

航空 | Skytrax全球航空公司排名出爐，國泰躍升三位至全球第五

　　Skytrax公布2024年全球最佳航空公司排名，卡塔爾航空今年再度奪冠，為該公司第8次被評為全球最佳航空公司，新加坡航空排名跌至第二位，國泰航空(00293)排名連升三位，至全球第五位，國泰同時奪得全球最佳經濟艙獎，以及被評為全球最清潔航空公司。

推薦閱讀：

【內房困局】傳世茂清盤呈請聆訊前優化債務重組條款

世茂集團(00813)周三將面臨建設銀行(亞洲)因15.8億元未償還貸款而提出清盤呈請之首次法庭聆訊.......

 

【歐盟加稅】中國機電商會：積極通過法律途徑，維護產業企業利益

歐盟除擬對中國電動汽車採取反補貼措施外，今年以來也對中國企業頻頻發起《外國補貼條例》調查........

　　阿聯酋航空由去年第四位，升至第三位，日本全日空排第四位，國泰航空由第八位，躍升至第五位，第六至十位，分別為日本航空、土耳其航空、台灣長榮航空、法國航空及瑞士國際航空。


　　在最佳機艙服務員方面，新加坡航空奪冠，全日空排第二，國泰排第五；新加坡航空同時獲最佳頭等艙服務和亞洲最佳航空公司獎。最佳廉航方面，亞洲航空(AirAsia)居榜首。


　　Skytra全球最佳航空公司排名被譽為「航空業界奧斯卡」，評審約350間航空公司。

 

撰文：經濟通採訪組

 

2024-06-25｜ NVDA屢遭CEO及高層減持 AI炒風已完? | 分析中國燃氣業績 | 六福發盈喜｜#KK星期二 #林嘉麒 #直播｜hot talk 1點鐘

 

《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對　教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00727

皇冠環球集團

0.117

異動股

02328

中國財險

10.100

異動股

08193

亞太金融投資

0.120

更多國際動態

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,112.16
    -299.05 (-0.759%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,469.30
    +21.43 (+0.393%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,717.65
    +220.84 (+1.262%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.821
變動率︰+3.586%
較港股︰+5.86%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.364
變動率︰-1.879%
較港股︰-7.84%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌35.919
變動率︰-1.919%
較港股︰-1.73%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌252.761
變動率︰-2.087%
較港股︰-1.03%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌21.550
變動率︰-2.134%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌27.570
變動率︰-2.786%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌17.260
變動率︰-2.979%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌150.990
變動率︰-5.127%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升11.960
變動率︰+8.629%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升126.090
變動率︰+6.756%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升24.930
變動率︰+5.412%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升221.710
變動率︰+4.427%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/06/2024 20:15 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：26/06/2024 07:55
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/06/2024 20:15 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00727 皇冠環球集團
  • 0.117
  • 02328 中國財險
  • 10.100
  • 08193 亞太金融投資
  • 0.120
  • 09886 叮噹健康
  • 1.120
  • 02899 紫金礦業
  • 16.620
股份推介
  • 02588 中銀航空租賃
  • 54.500
  • 目標︰$60.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.740
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 4.020
  • 目標︰$4.30
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 6.240
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.700
  • 目標︰$23.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 382.000
  • 00941 中國移動
  • 74.450
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.650
  • 00005 滙豐控股
  • 68.400
  • 00388 香港交易所
  • 255.400
報章貼士
  • 00921 海信家電
  • 33.050
  • 目標︰$38.00
  • 00152 深圳國際
  • 6.410
  • 目標︰$7.00
  • 01798 大唐新能源
  • 2.080
  • 目標︰$2.40
熱炒概念股
  • 保險 More
  • 01339 中國人民保險集團
  • 2.690
  • ＡＩ More
  • 09999 網易－Ｓ
  • 141.800
  • 電力 More
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.770
  • 航運 More
  • 01199 中遠海運港口
  • 5.540
即時重點新聞

26/06/2024 07:50  《國金頭條》英偉達止步三連跌，科技七巨頭提振美股

25/06/2024 18:29  美團(03690)據報擬發行逾10億美元債券

25/06/2024 17:29  巴菲特再減持比亞迪套現4.73億元，持股量降至5.99%

25/06/2024 16:56  【內房困局】傳世茂清盤呈請聆訊前優化債務重組條款

25/06/2024 13:43  【達沃斯論壇】李強：有信心有能力實現全年5%左右經濟增長目標

26/06/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒２３億元，買建行沽盈富

25/06/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】大摩降國泰評級至持平權重，摩通砍鞍鋼目標價近半

21/06/2024 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》兗澳手頭現金充裕，中線目標價４０銀

25/06/2024 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８０７７，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 李強有信心實現5%增長，股匯跌，嫦娥月背採樣返回新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

瑞士寶盛報告：新加坡蟬聯全球最貴城市，香港升至第二位新文章
人氣文章

新聞>國際動態

航空 | Skytrax全球航空公司排名出爐，國泰躍升三位至全球第五新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

內地遊客小紅書分享窮遊香港攻略！最平$100解決交通、用餐開支？網民推3大香港免費景點：愛德華時期建築打卡、《重慶森林》取景地
人氣文章

娛樂情報

方力申與尹光吳大強組「中年好乒乓」！切磋球技被大力扣殺、自嘲屎波
人氣文章

小薯茶水間

生活成本最高城市 Top 10出爐！香港力壓新加坡奪3連冠！邊個國家多達4城市入圍十強？內地各大城市生活成本公開！
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

繼Matchesfashion進入破產階段、Farfetch被收購後，奢侈品電商大勢已去？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

「藝術銀行」是一個創新行業，還是一個混水摸魚的局？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

罐頭魚大比拼！罐頭吞拿魚、三文魚、沙甸魚哪款熱量低、高蛋白、高奧米加3？營養師盤點5款罐頭魚的營養價值！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
磨牙解決方法｜長期磨牙令面形變闊！注射肉毒桿菌毒素有幫助？醫生解答變膠面迷思
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
防曬 | 20歲少女用防曬噴霧後呼吸困難！現「白肺」揭患急性過敏性肺炎！醫生警告︰防曬勿直噴1部位！新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事25/06/2024
神州經脈 | 李強有信心實現5%增長，股匯跌，嫦娥月背採樣返回
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大陸會否劍指台灣離島？

25/06/2024 08:00

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金