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關稅戰 | 關稅又來了！特朗普政府啟動對晶片及藥品進口調查

15/04/2025

關稅戰 | 關稅又來了！特朗普政府啟動對晶片及藥品進口調查

 

　　特朗普政府周一（14日）在聯邦公報上宣布，啟動對晶片及藥品進口調查，擬為關稅鋪路。

 

　　美國商務部在兩份公告通知中表示，已開始調查「半導體和半導體製造設備」以及「藥品和藥品成分」進口對美國國家安全的影響。此次調查將涵蓋所有半導體的進口，以及用於製造這些半導體的設備，還包括含有這些部件的電子產品。

 

　　針對藥品的調查則會涵蓋所有藥品進口，包括成品仿製藥和原研藥，以及用於生產這些藥品的成分。這些依據《貿易擴展法》第232條，在4月1日啟動的調查可能持續數月。根據法律規定，商務部長應在270天內提交調查結果，但特朗普及其他官員暗示相關程序可能更早結束。

 

　　特朗普長期批評外國生產藥品和晶片對國家安全構成威脅，並以加徵關稅作為推動生產回流美國製造的手段。不過，這些關稅也可能嚴重擾亂全球供應鏈，並推高美國消費者需要付出的金錢。

 

　　分析指，關稅將打擊默克和禮來在內的全球主要製藥商，這些公司在全球各地設有數十個生產基地。

 

撰文：經濟通國金組

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