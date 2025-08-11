  • 會員
美股 | 美俄總統周五阿拉斯加會晤，澤連斯基重申拒割土求和

11/08/2025

美股 | 美俄總統周五阿拉斯加會晤，澤連斯基重申拒割土求和

 

　　美國總統特朗普周末宣布，他將於當地時間周五（15日）在阿拉斯加，會見俄羅斯總統普京。烏克蘭總統澤連斯基回應稱，烏克蘭不會放棄土地來結束戰爭。

 

　　針對澤連斯基缺席會議，特朗普說：「我們將與俄羅斯舉行會談，先從俄羅斯開始。」不願公開身份的知情人士透露，華盛頓和莫斯科正致力於達成協議，除承認克里米亞屬於俄羅斯，還確定俄羅斯擁有烏東的頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松四個州主權。

 

　　特朗普坦承，任何協議都可能會包括土地交換的內容。他稱：「我們正在考慮這個，這非常的複雜。但我們會拿回一些。我們也會交換一些。會有一些符合雙方利益的領土交換。」

 

歐洲：國際邊界不得以武力改變

 

　　美俄峰會前，歐洲與美國安全顧問上周六（9日）在英國舉行會晤，並發表聲明：「我們仍然堅持國際邊界不得以武力改變的原則，目前的接觸線應該成為談判的起點。」該聲明得到了英國首相施紀賢、歐盟委員會主席馮德萊恩，以及法國、德國、義大利、波蘭、芬蘭等國領導人的支持。

 

撰文：經濟通國金組

輕鬆護老

