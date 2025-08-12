  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

關稅戰 | 中國對美暫停24%關稅90天，非關稅反制暫停或取消

12/08/2025

關稅戰 | 中國對美暫停24%關稅90天，非關稅反制暫停或取消

 

　　在美國總統特朗普當地時間8月11日簽署行政令，將對中國的關稅暫停措施再延長90天後，中國商務部今早公布「中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明」，中美雙方同意於2025年8月12日起再次暫停實施24%的關稅90天，中方採取或者維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。

 

　　根據聯合聲明，中國和美國同意於2025年8月12日前採取以下舉措：

 

　　一、美國將繼續修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵從價關稅的實施，自2025年8月12日起再次暫停實施24%的關稅90天，同時保留按該行政令規定對這些商品加徵的剩餘10%的關稅。

 

　　二、中國將繼續（一）修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅的實施，自2025年8月12日起再次暫停實施24%的關稅90天，同時保留對這些商品加徵的剩餘10%的關稅；並（二）根據日內瓦聯合聲明的商定，採取或者維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。

 

　　聲明指出，本聯合聲明基於中美斯德哥爾摩經貿會談討論情況。憶及2025年5月12日達成的中美日內瓦經貿會談聯合聲明；以及考慮到雙方2025年6月9至10日倫敦會談和2025年7月28至29日斯德哥爾摩會談。本次會談是根據日內瓦聯合聲明所建立的機制框架下召開的會議。中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長斯科特．貝森特和美國貿易代表賈米森．格里爾。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00244

先施

0.335

異動股

00966

中國太平

17.860

異動股

00139

小魚盈通

0.025

更多國際動態

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,458.61
    +483.52 (+1.100%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,445.76
    +72.31 (+1.135%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,681.90
    +296.50 (+1.386%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升56.127
變動率︰+3.026%
較港股︰+0.41%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升74.849
變動率︰+1.951%
較港股︰+0.94%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升433.550
變動率︰+1.247%
較港股︰+0.83%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升102.002
變動率︰+1.199%
較港股︰+1.80%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升122.420
變動率︰+3.186%
JD 京東
按盤價(USD)︰升32.120
變動率︰+3.015%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升116.430
變動率︰+2.999%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.380
變動率︰+2.708%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升21.810
變動率︰+5.617%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升8.480
變動率︰+5.604%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升12.730
變動率︰+5.120%
TXN
德州儀器
按盤價(USD)︰升192.970
變動率︰+5.041%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/08/2025 17:09 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/08/2025 17:09 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00244 先施
  • 0.335
  • 00966 中國太平
  • 17.860
  • 00139 小魚盈通
  • 0.025
  • 01561 聯洋智能控股
  • 0.108
  • 08417 大地教育
  • 0.017
股份推介
  • 00636 KLN
  • 8.510
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 13.540
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 103.000
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 77.450
  • 目標︰$83.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 71.600
  • 00005 滙豐控股
  • 100.200
  • 00700 騰訊控股
  • 559.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.700
報章貼士
  • 09896 名創優品
  • 38.680
  • 目標︰$44.00
  • 06682 第四範式
  • 54.800
  • 目標︰$63.00
  • 01065 天津創業環保股份
  • 4.100
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/08/2025 16:40  《盤後部署》恒指二萬五得而復失，炒穩定幣概念復星國際仍有水位

12/08/2025 18:37  長建據報退出對英國國家電網旗下20億英鎊LNG終端競標

12/08/2025 18:42  聯通(00762)料全年固投跌一成，AI業務已規模變現

12/08/2025 17:42  萬洲中期生物公允價值調整前純利升4.5%，派息20港仙

12/08/2025 17:17  九倉：香港港口優勢被鄰近地區取代，料下半年港口業務較上半年差

12/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒５億元，買盈富基金沽快手

12/08/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】摩通升濠賭股最少兩成，花旗看好丘鈦科技股價翻倍

12/08/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９９，一周拆息與上日維持０﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

聯通中期多賺5%增派息，陳忠岳料全年固投跌一成，AI業務已規模變現新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

九倉：香港港口優勢被鄰近地區取代，料下半年港口業務較上半年差新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

京東佳寶確認合作，周六將舉行媒體發布會新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

颱風「楊柳」星期四最接近香港，會有狂風驟雨！「盤古」人工智能：比目前的預測更接近本港
人氣文章

風水蔣知識

失業點算好咩人啱創業？事業線深易一行做到老，線條斷續欠堅持實踐，面窄代表瓣數多？九運香港邊行當旺？
人氣文章

影視娛樂

馮素波4年前疑患腸癌，學識養生秘訣保命
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

「美魔女」的日常：護膚不能懶！專訪資深美容專家Erika Chen：保養是送給自己的禮物
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《愉快動物餅大電影》：每一個人都擁有「山雞變鳳凰」的潛能
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門銀河六星聯乘黑松露盛宴！松露雅枝竹、細香蔥海鰲蝦、布列塔尼藍龍蝦，野菌幽香四溢
健康好人生 Health Channel
人氣文章
59歲梁榮忠白髮染黑秒變年輕，雙碩士為興趣轉型做YouTuber
人氣文章
化療後的中醫調理：以五行理論降低副作用、提升元氣新文章
人氣文章
慢性發炎警訊！身體發求救信號：8大發炎症狀與5類抗發炎食物推薦
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/08/2025
聯通中期多賺5%增派息，陳忠岳料全年固投跌一成，AI業務已規模變現
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處