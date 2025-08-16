  • 會員
美俄峰會 | 特普會晤2.5小時，阿拉斯加峰會未達成協議

16/08/2025

　　美國總統特朗普與俄羅斯總統普京於當地時間周五（本港時間周六凌晨），在美國阿拉斯加舉行峰會。雙方閉門討論兩個半小時，就俄烏停火問題達成諒解，但未公布實質性協議。

 

　　特朗普與普京會後舉行歷時10分鐘的聯合記者會。普京形容今次會晤是化解衝突的起點，富有建設性，他真誠希望結束這場悲劇。但他強調，俄羅斯需要消除衝突的根源，烏克蘭與歐洲不得破壞談判。他又形容俄美是近鄰，他與特朗普建立了有如生意上的關係。

 

普京形容今次會晤是化解衝突的起點，又稱與特朗普建立了有如生意上的關係。(AP)

普京形容今次會晤是化解衝突的起點，又稱與特朗普建立了有如生意上的關係。(AP)

 

　　特朗普表示，雙方就很多要點達成共識，但仍有一些要點有待討論，包括最為重要的一點，但他沒有說明具體內容。他又說將致電北約盟友和其他各方，包括烏克蘭總統澤連斯基，表示最終能否達成協議取決於他們。

 

　　根據俄方原先公布，普京與特朗普會先在繙譯陪同下進行一對一會晤，然後兩國代表團按五對五模式加入會談。會晤開始前，白宮通知傳媒，雙方小範圍會晤形式變為三對三，美方加入國務卿魯比奧及中東問題特使威特科夫，俄方加入外交部長拉夫羅夫、總統助理烏沙科夫。

 

　　小範圍會晤結束後，特普即舉行聯合記者會，然後分別啟程離開阿拉斯加。

 

撰文：經濟通國金組

