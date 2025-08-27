  • 會員
巴拿馬運河據報在長和交易前出售兩新港口經營權，中遠禁參與招標

27/08/2025

巴拿馬運河據報在長和交易前出售兩新港口經營權，中遠禁參與招標

 

　　據《華爾街日報》引述巴拿馬運河管理局負責人Ricaurte Vasquez Morales表示，計劃出售巴拿馬兩個待建港口的經營權，以引入更多運營商，並限制特別是地中海航運(MSC)、中遠海運集團(COSCO)或任何單一集團影響力。

 

　　負責人指，MSC和中遠海運集團已成為中美就現有兩個巴拿馬運河港口控制權之爭中的重要參與者，故希望引入更多競爭。他亦指出，無論長和(00001)港口交易的最終形式如何，預計新港口的招標過程將在年底前完成。

 

招標將早於長和港口交易完成

 

　　報道稱，基於長和聯席董事總經理兼集團財務董事陸法蘭在業績會議上提到，其港口交易或要明年或之後才能完成交易，即反映新港口交易經營權事項將早於長和港口交易完成。

 

　　Ricaurte Vasquez Morales亦指出，中遠海運集團將被禁止參與新港口的招標過程，因其是政府實體。至於新競投者則有消息指出包括丹麥航運巨頭A.P﹒穆勒-馬士基集團(A.P. Moller-Maersk)旗下的港口子公司APM Terminals及法國貨櫃航運公司達飛海運集團(CMA CGM)，均預計都將提出報價。

 

　　負責人估計，一旦新港口的特許經營權協議簽署，將為巴拿馬運河每年約50億美元的收入增加約5億美元。他提到，將要出售的是巴拿馬運河兩岸的兩塊土地。中標者將建造港口設施，並獲得20年的運營權。位於大西洋一側Isla Telfers的港口將靠近一個也在建設中的天然氣碼頭。

 

撰文：經濟通採訪組

 

