外圍經濟 | 印尼和泰國齊陷政治動盪，加劇東南亞新興市場外資流出風險

隨著印尼抗議活動加劇，以及泰國領導層動盪，籠罩這兩大東南亞新興市場的政治風險正在升高，加劇了外資流出的風險，並給當地匯率帶來壓力。

上周五（29日），泰國憲法法院解除了總理佩通坦的職務，政界人士正在爭奪下一屆政府的領導權。與此同時，由於生活成本上升和不平等現象加劇，印尼亦爆發了大規模騷亂。總統普拉博沃因此取消了訪華之行。

這些政治風險因素出現之際，正逢股市估值下降、潛在降息可能推動一些全球基金轉向東南亞之際。紐約銀行駐香港高級策略師Wee Khoon Chong表示，考慮到近期政治因素，該行周一（1日）將印尼盾的展望從正面下調至中性。

市場對泰國前景相對樂觀

與此同時，泰國數十年來一直陷於政治內鬥，導致其經濟增速慢於地區競爭對手。保守派政治家參威拉恭(Anutin Charnvirakul)上周五晚間聲稱，已獲得足夠議員支持出任總理，並表示國家絕不能「陷入停滯」。

新加報Valverde Investment創始人John Foo認為，泰國市場相對樂觀，理由是估值低廉，且寄希望於新總理能夠刺激經濟。他說：「市場已經準備好迎接泰國總理的更迭了。」

撰文：經濟通市場國金組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽