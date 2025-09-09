俄烏開戰 | 歐盟商討針對中國等購買俄能源國家，實施二級制裁

據英國《金融時報》報道，歐盟官員正討論對中國及其他購買俄羅斯石油和天然氣的第三方國家，實施新一輪制裁的方案，此舉回應了美國加大對俄羅斯施壓的呼籲。

報道引述多位知情人士透露，歐盟外交官於日前啟動新制裁方案的磋商，方案或涵蓋對中國實施所謂「二級制裁」。

美國總統特朗普日前表示已準備好展開對俄羅斯的第二階段制裁，暗示將強化針對莫斯科及其能源買家的經濟打擊。美國財政部長貝森特強調，若歐洲停止從俄羅斯進口能源，且配合美國施加次級制裁，將對俄羅斯經濟造成毀滅性打擊，促使其結束對烏克蘭的軍事行動。

隨著俄方近日加大對烏克蘭的空襲力度，西方國家對俄的制裁壓力與日俱增，歐盟目前正準備公布其第十九輪對俄制裁措施，計劃限制俄羅斯銀行、支付系統及加密貨幣交易，同時加強對俄石油貿易的限制。

中國目前是俄羅斯石油和天然氣的主要買家，在過去幾年亦有所支持俄羅斯能源企業透過人民幣發行債券融資。儘管歐盟承諾於2027年底前全面停止購買俄羅斯化石燃料，但現階段依然有超過10%至20%的天然氣進口依賴莫斯科。

撰文：經濟通市場國金組

