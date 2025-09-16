  • 會員
大國博弈 | 中美會談達成TikTok框架共識，中美元首將於周五通電話

16/09/2025

大國博弈 | 中美會談達成TikTok框架共識，中美元首將於周五通電話

 

 

　　中國與美國代表團在西班牙馬德里完成為期兩天的經貿會談，雙方就以合作方式妥善解決TikTok相關問題、降低投資障礙及促進經貿合作達成基本框架共識。美國總統特朗普表示，計劃於周五(19日)與中國國家主席習近平通話，促進後續磋商。

 

　　國務院副總理何立峰表示，中方將依法依規對TikTok技術出口進行審批，堅決維護國家利益及海外中資企業合法權益，並尊重企業意願，支持基於市場原則的平等商業談判。

 

　　何立峰強調，中美經貿本質是互利共贏，雙方擁有廣闊合作空間與共同利益。他呼籲美方與中方相向而行，儘快取消限制中國的措施，共同維護會談成果，為兩國經貿關係穩定發展營造良好氛圍。

 

　　據《新華社》報道，雙方一致認為穩定的中美經貿關係對全球經濟穩定及發展至關重要，將持續落實兩國元首共識及前期會談成果，推動磋商機制有效運作，深化合作、增進共識，爭取更多雙贏結果。

 

　　此外，美國財政部長貝森特與貿易代表格里爾共同參加會談，美方表明將持續保護國家安全，強調TikTok業務轉由美方控制的協議框架正在商討中。

撰文：經濟通市場國金組

大國博弈 | 中美會談達成TikTok框架共識，中美元首將於周五通電話
