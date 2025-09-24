  • 會員
美國議息 | 鮑威爾稱勞動市場疲弱蓋過通脹擔憂，促使上周減息

24/09/2025

美國議息 | 鮑威爾稱勞動市場疲弱蓋過通脹擔憂，促使上周減息

 

 

　　聯儲局主席鮑威爾表示，勞動市場轉弱帶來的下行風險，已蓋過對持續通脹的擔憂，這是促使聯儲局上周決定減息的關鍵因素。他坦言在經濟增長放緩和通脹高企的背景下，前路充滿挑戰。

 

　　聯邦公開市場委員會(FOMC)上周三(17日)宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間下調至4%至4.25%，為2024年12月以來首次減息。鮑威爾形容勞動市場明顯更為脆弱，並指出就業的下行風險已經增加。他強調，在物價穩定與充分就業的雙重使命之間，風險平衡已然轉變，促使委員會採取行動。

 

　　鮑威爾承認，這是一個充滿挑戰的形勢，短期通脹風險偏向上行，而就業風險則偏向下行，意味著決策者沒有無風險的道路可走　。

 

　　對於未來政策，鮑威爾表示他對當前適度限制性的政策立場感到滿意，但強調政策並非預設在固定軌道上。聯儲局將繼續依賴未來數據、經濟前景的演變及風險平衡來釐定政策走向。此番言論暗示，如果經濟數據持續惡化，聯儲局對進一步減息持開放態度。

撰文：經濟通市場國金組

00570

中國中藥

2.500

異動股

01024

快手－Ｗ

76.850

異動股

00361

順龍控股

0.068

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,355.79
    +63.01 (+0.136%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,659.53
    +2.61 (+0.039%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,591.40
    +17.92 (+0.079%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升647.143
變動率︰+2.055%
較港股︰-0.21%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.429
變動率︰-0.712%
較港股︰-0.55%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌70.251
變動率︰-0.987%
較港股︰-0.21%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.300
變動率︰-3.571%
較港股︰-7.35%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升41.128
變動率︰+9.296%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升178.225
變動率︰+9.287%
JD 京東
按盤價(USD)︰升35.335
變動率︰+7.271%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升133.360
變動率︰+6.204%
精選美股 More
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升30.425
變動率︰+3.698%
TSLA 特斯拉
按盤價(USD)︰升438.055
變動率︰+2.866%
GM 通用汽車
按盤價(USD)︰升59.980
變動率︰+2.390%
COP 康菲石油
按盤價(USD)︰升95.680
變動率︰+2.364%
緊貼市況
異動股
  • 00570 中國中藥
  • 2.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.850
  • 00361 順龍控股
  • 0.068
  • 00968 信義光能
  • 3.420
  • 01030 新城發展
  • 2.480
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 107.500
  • 目標︰$120.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.720
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 2.790
  • 目標︰$4.00
  • 02378 保誠
  • 107.200
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.040
  • 目標︰$12.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 174.000
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 66.750
  • 01211 比亞迪股份－一百
  • 105.700
  • 00175 吉利汽車
  • 18.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.850
報章貼士
  • 02525 禾賽－Ｗ
  • 232.800
  • 目標︰$280.00
  • 02268 藥明合聯
  • 75.850
  • 目標︰$87.00
  • 00837 譚木匠
  • 7.850
  • 目標︰$9.60
熱炒概念股
即時重點新聞

24/09/2025 17:05  《盤後部署》靠攏英偉達阿里狂升9%領彈恒指，京東出海值得關注宜撈底

24/09/2025 18:57  政府：各主要道路及交通料改發三號風球時恢復通行，市面基本復常

24/09/2025 18:36  據報港府現階段無意啟動「極端情況」，因破壞情況可控，有信心可及時清走塌樹

24/09/2025 18:18  據報周大福創建(00659)發22億元可交換債券，涉首程控股(00697)股份

24/09/2025 16:21  機管局：機場明早6時後逐步回復運作，料明日全日有逾千航班升降

24/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３７億元，買阿里沽中興

24/09/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】德銀升蔚來目標近一成，麥格理升新東方一成惟續看淡

24/09/2025 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７７６２，一周拆息上日報４﹒７％

人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國世貿談判不尋求新特殊待遇，阿里英偉達合作物理AI新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里 | 推新版大模型兼擬加大AI投入，科技女股神時隔4年再建倉，股價飆近一成可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 中芯受惠晶片漲價潮股價走高傳趁加價潮整合業務，光伏技術創新大會今日揭幕新文章
人氣文章

FOCUS

FOCUS | 最平「第五界」反高潮，「周期價值」左右車市變局
人氣文章

Foodie What’s On

香港喜來登蟹宴自助餐買二送一！大閘蟹＋花雕＋任食鱈場蟹及帝王蟹腳＋百款環球蟹饌
人氣文章

玩樂 What’s On

國慶限定｜八達通隨意乘超級通行證：2天免費搭港澳內地交通＋限量發售
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《觸電》——我們並不是獨自升級
人氣文章

港女講男．妮洛

無性關係：沒有親密、沒有慾望，是壓垮感情的最後一根稻草？
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

讀蔣勳《金剛經筆記》：三心四相的啟示 1
26歲女跳繩減肥猝死，醫生揭早餐2種食物恐致腦出血新文章
人氣文章
打風防病惡化全攻略｜腦退化、哮喘、慢阻肺及心血管病患， 低氣壓是隱形威脅 新文章
人氣文章
荷蘭宿舍𢹂手共進 展翅翱翔新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2025 22:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
人氣文章中國故事24/09/2025
神州經脈 | 中國世貿談判不尋求新特殊待遇，阿里英偉達合作物理AI
獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

