特朗普新政 | 美聯邦政府停擺危機迫在眉睫，非農就業報告恐延遲公布

30/09/2025

特朗普新政 | 美聯邦政府停擺危機迫在眉睫，非農就業報告恐延遲公布

 

 

　　美國聯邦政府因國會兩黨在預算案上陷入僵局，正面臨在本財政年度周二（30日）午夜結束後停擺的風險。美國勞工統計局確認，一旦政府停擺，原定於本周五（3日）發布、備受市場關注的9月非農就業報告將會延遲。

 

　　根據勞工部早前公布的應變方案，若聯邦政府資金耗盡而需要關門，勞工統計局將暫停所有運作，期間不會發布任何經濟數據。此舉不僅影響原定於本周五公布的非農就業報告，更可能波及定於10月15日出爐的9月消費者物價指數(CPI)。

 

　　分析指，若政府長期關閉，數據發布的延遲將比2018至2019年的情況更為廣泛，因為受影響的政府機構更多。若關鍵的就業與通脹數據延遲發布，將對美國聯儲局的貨幣政策決策構成重大挑戰。

 

　　聯儲局早前因勞動市場出現降溫跡象而進行了今年首次減息，並正密切注視最新經濟數據，以評估是否需要進一步放寬幣策。若缺乏官方的非農就業及CPI數據，聯儲局在10月28至29日的議息會議前，將面臨關鍵資訊真空的窘境，決策者或只能依賴覆蓋範圍較窄的私人機構數據作判斷。

撰文：經濟通市場國金組

