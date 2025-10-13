  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

關戰稅 | 《真知灼見－溫灼培》中美摩擦升級的危與機

13/10/2025

 

 

　　美國總統特朗普於上周五（10日）在其社交平台上表示，對中國加強稀土相關物項的出口管制感到不滿，並威脅說要於11月1日起對中國輸美商品徵收額外100%關稅。擔心中美貿易摩擦可能加劇損害到雙方經濟，上周五所見美股三大指數同時出現急劇下跌。但到了周日（12日）晚特朗普改口指，認為中國國家主席習近平與他一樣，都不希望中國陷入衰退。外界解讀為特朗普在試圖緩和美中緊張關係。

 

　　從過去周末特朗普的言論中，可從好及壞兩方面作觀察。先從壞的一面來看，正如國基會總裁Kristalina Georgieva所指出，目前全球資產估值已接近25年前的互聯網泡沫時期。隨著特朗普對全球徵收關稅所帶來的衝擊，以及美國政府停擺對美國經濟的損害，如果中美貿易摩擦進一步擴大，全球投資環境可能會急劇惡化。然而，從好的方面思考，中美雙方目前互相施壓可能是另有圖謀。早前已傳出消息，特朗普將於本月底前往馬來西亞參加東盟峰會，隨後訪問日本，並於29日抵達韓國，與總統李在明會晤，並在30日與準備參加APEC峰會的中國國家主席習近平進行會談。因此，雙方目前的互相施壓或許是為了在談判中增加籌碼，而非真正意圖升級衝突。這解釋了為何特朗普威脅要到11月1日才對中國輸美商品徵額外100%關稅原因，並又指他雖然沒有理由現階段與習主席在本月底在南韓會面，但卻又指他沒有取消會晤計劃。

 

關戰稅 | 《真知灼見－溫灼培》中美摩擦升級的危與機

(Shutterstock圖片)

　　當然，中美雙方最終是否達成協議這全是未知數，而投資者最不願見到的正是不穩定因素。所以現在到月底，相信環球投資氣氛仍會相對較差，但相信也不致會大跌，直至中美貿易談判有了結果相信才會有下一步方向。

 

日本政壇劇變日圓如座過山車

關戰稅 | 《真知灼見－溫灼培》中美摩擦升級的危與機

(AP圖片)

　　高市早苗於9月4日當選日本自民黨黨魁後，根據日本政壇以往的慣例，她將自動獲得國會的批准，成為日本首相。因此，市場一直在期待10月15日，即本周三的國會批准。然而，日本公明黨於上周五突然宣布，終止與自民黨的共同執政，結束了長達26年的合作關係。最新消息指出，公明黨有意與最大在野黨，立憲民主黨合作。目前，自民黨在日本眾議院的464個議席中僅佔196席，無法達到過半數。即使加上公明黨的24席，也仍然不夠形成有效的執政。因此，自民黨在失去公明黨的支持後，高市早苗能否成為首相便成了一個懸念。

 

　　高市早苗在市場中的形象是傾向於極端寬鬆的貨幣及財政政策，這也解釋了她勝出自民黨黨魁後，日圓隨即大跌而日股上升的原因。然而，隨著高市早苗的執政前景變得不明朗，日圓也迅速反彈至靠近152兌1美元水平。據了解，原定於15日舉行的日本國會臨時大會現將有機會推遲至20日才召開。

 

本周留意IMF及世銀大會

 

　　國基會及世界銀行的秋季大會將於本周，10月13日至18日在華盛頓舉行，屆時G20的財長及中央銀行行長將同時出席。會議將討論多個重要議題，包括特朗普關稅對全球經濟的衝擊、穩定幣的推出及其影響，以及各國政府面臨的龐大債務問題等。

 

撰文：恒生銀行首席市場策略員　溫灼培

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回國際動態

相關資料 - 

特朗普

最新美元 / 港元

7.7775

道瓊斯工業平均指數

45,479.60

納斯達克綜合指數

22,204.43

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09698 萬國數據－ＳＷ
  • 33.680
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 87.650
  • 02269 藥明生物
  • 34.480
  • 00388 香港交易所
  • 422.400
  • 00522 ASMPT
  • 88.050
股份推介
  • 03993 洛陽鉬業
  • 15.570
  • 目標︰$20.00
  • 02283 東江集團控股
  • 2.490
  • 目標︰$3.50
  • 02618 京東物流
  • 12.190
  • 目標︰$14.56
  • 06288 迅銷
  • 25.000
  • 目標︰--
  • 00012 恒基地產
  • 27.080
  • 目標︰$32.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 156.800
  • 00700 騰訊控股
  • 624.500
  • 00981 中芯國際
  • 77.500
  • 00005 滙豐控股
  • 101.300
  • 00388 香港交易所
  • 422.400
報章貼士
  • 02097 蜜雪集團
  • 408.800
  • 目標︰$425.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.780
  • 目標︰--
  • 02618 京東物流
  • 12.190
  • 目標︰$14.80
熱炒概念股
即時重點新聞

13/10/2025 08:56  《盤前攻略》特朗普100%關稅重挫港美股，改稱沒取消晤習黑期跌幅收斂至約750點

13/10/2025 08:27  【開市Ｇｏ】特朗普擬威脅中方取消會晤，美對華加關稅下月1日生效，中國金龍指數急跌

13/10/2025 07:50  《國金頭條》特朗普改口稱貿易終將好轉，美股期貨周一反彈，此前美股蒸發兩萬億美元

13/10/2025 07:59  思摩爾(06969)第三季溢利3.2億人幣，按年跌16%，收入42億人幣，創單季新高

13/10/2025 07:59  【企業盈警】中國心連心化肥(01866)料首三季歸屬母公司淨利潤跌最多50%

13/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒９９億元，買小米沽中芯

13/10/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】滙證、高盛升騰訊目標價，大摩削比亞迪、理想惟升蔚來、小鵬目標

13/10/2025 11:39  《財資快訊》美電軟報７﹒７７９６，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫傑：中美近期動作只為增談判籌碼，料恒指低開後跌幅將收窄新文章
人氣文章

新聞>國際動態

關戰稅 | 《真知灼見－溫灼培》中美摩擦升級的危與機新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 特朗普改口稱貿易終將好轉，美股期貨周一反彈，此前美股蒸發兩萬億美元新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

11月電影必睇清單｜《國寶》破150億日圓票房問鼎奧斯卡、港產動畫《世外》勇闖金馬獎
人氣文章

生財有道

定期存款 | 一周定存合集，銀債退款效應掀搶存戰，多家銀行存息升至3厘，數字銀行14天高達25厘
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門下環街市在地人飯堂：牛雜全餐、一口豬扒包、紅豆餅、辣豆花
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

展覽「鑑古識今──敏求精舍六十五周年」：見證香港收藏界媲美博物館的奇蹟
人氣文章

Art & Living

花鳥山水的詩意世界：「趙少昂誕辰一百二十周年紀念展」，看嶺南畫派大師的筆墨千秋
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

彼得潘症候群——跟大孩子談戀愛很快樂，但他會是組織家庭的適當人選嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
5個居家簡單動作，強化上身軀幹肌力訓練
人氣文章
名人逆齡 │ 呂良偉逆齡秘訣曝光，68歲零皺紋 + 生理年齡39歲 + 靠運動飲食保青春
人氣文章
中醫針灸千年智慧：經絡系統如人體天然生物互聯網，如何助大腦提升能量？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2025 12:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2025 12:15
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2025 12:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/10/2025 11:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning13/10/2025
溫傑：中美近期動作只為增談判籌碼，料恒指低開後跌幅將收窄
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關戰稅 | 《真知灼見－溫灼培》中美摩擦升級的危與機

13/10/2025 09:35

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處