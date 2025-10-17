  • 會員
關稅戰 | 美國郵輪拒交1167萬特別港務費，取消上海之行改訪釜山

17/10/2025

關稅戰 | 美國郵輪拒交1167萬特別港務費，取消上海之行改訪釜山

 

　　中美14日起互相徵收港口費，郵輪行業亦受影響。據《財新網》報道，美國豪華郵輪「RIVIERA」號因拒交特別港務費，從而取消前往上海的行程，引起乘客不滿。

 

　　「RIVIERA」號載客數為1250人，隸屬於總部在美國的諾唯真郵輪控股公司旗下品牌大洋郵輪，屬於此次中國徵收特別港務費的對象船舶。按照中國交通運輸部10月14日發布的《對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法》（下稱《辦法》），該船需繳納的特別港務費約為1167萬元(人民幣．下同)。

 

　　知情人士表示，「RIVIERA」號是一艘訪問港郵輪，其9月18日從美國西雅圖出發，經過加拿大和美國阿拉斯加，於10月4日抵達日本。完成9天的日本之行後，其原本計劃於10月15日上午抵達中國上海，但因為不想承擔特別港務費，從而修改航線前往韓國釜山港。

 

　　訪問港郵輪一般以執行跨洋長途航線、環球航線的郵輪為主，其只在郵輪港進行短暫停留，一般會帶來高端國際游客，目前這種郵輪主要由美國郵輪公司控制。

 

上海交通委計劃申請郵輪豁免

 

　　按照《辦法》規定，中國海事部門將按航次計收船舶特別港務費，自今年10月14日起靠泊中國港口的，按每淨噸400元計收；此後每年遞增，至2028年4月17日起按每淨噸1120元計收。由於淨噸較大，豪華郵輪單艘所收的費用高於普通貨船。

 

　　報道又稱，「海洋光譜」號正執行上海至沖繩的航線，10月13日已經開航，10月17日下午返回上海。皇家加勒比人士透露，是否繳費以及後續航線安排，公司正在進行研究。此前，上海交通委計劃申請郵輪豁免，目前仍沒有結果。

 

撰文：經濟通中國組

