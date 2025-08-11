  • 會員
比拼華爾街－溫傑 | 市場上調標指目標，禮來股價上升潛力吸引（有片）

11/08/2025

　　上周美股三大指數按周均造好，其中以科技股為主的納指表現最好，一周計升幅達3.9%。利好因素包括市場憧憬俄烏戰爭有望結束、半導體關稅政策較預期寬鬆，以及減息預期進一步升溫。

 

　　針對俄烏戰爭，特朗普稱他將於本周五（15日）在阿拉斯加與普京會晤，並指兩國在烏克蘭問題已非常接近達成協議。至於減息預期，聯儲局負責銀行監管的副主席鮑曼(Michelle Bowman)認為，最新的勞動市場數據差過預期，因此支持當局今年應減息三次，以免就業市場進一步惡化。

 

投資者預期今年減息三次

 

　　根據利率期貨所反映，9月減息機會達89%，而年底減息三次的機會亦上升至約47%。惟筆者必需再次重申，如果因為預期經濟明顯轉差而加快減息步伐，其實並非利好因素，因為當經濟活動放緩，將不利企業業績及市場情緒。

 

　　關於大市，筆者暫時仍然維持標指6240點為合理水平的觀點不變（基於260美元的每股盈利及24倍預測市盈率所計算出來）。只是隨著次季業績已陸續公布，整體收入及盈利較預期理想（指優於預期的比率及幅度高於以往平均值），大行或將上調他們的全年盈利展望。

 

市場上調美股盈利預測

 

　　事實上，花旗已於上周五（8日）把美股的每股盈利預期由261美元，上調至272美元（2026年的預測則由295美元調升至308美元），亦因此把今年標指的目標由6300點升至6600點。

 

　　本周美國將公布多項經濟數據，包括兩項通脹數據（即CPI及PPI）、工業生產、零售銷售及消費者信心指數等。市場的預測如下：


　　*CPI按月升0.2%，按年升2.8%。

　　*核心CPI按月升0.3%，按年升3%。

　　*PPI按月升0.2%，按年2.5%。

　　*核心PPI按月升0.2%，按年升3%。

　　*零售銷售按月升0.5%

　　*消費者信心指數為62

 

　　另外，關稅、地緣政局及企業業績亦需關注。

 

禮來股價顯著下跌

 

　　上周後期禮來公司(Eli Lilly And Co)(US.LLY)股價顯著下跌，有投資者問到原因。簡言之，雖然其次季業績理想，惟旗下口服GLP-1減肥藥Orforglipron的三期臨床試驗結果令人失望。在進一步分析前，大家要弄清楚，不是投資者不再看好減肥藥的未來銷售前景，只是禮來旗下藥品的數據不及預期。

 

　　由於港美製藥股是筆者其中一個專門研究範疇，以下會較詳細分析為何市場會失望。其實集團早於4月17日就宣布，旗下口服小分子GLP-1受體促效劑Orforglipron，在關鍵第三期臨床試驗中成功達標，並展現與現有注射型GLP-1藥物相符的安全性與療效（口服當然較打針方便）。而上周集團進一步公布，最新臨床試驗顯示，最高劑量（36毫克）可讓受試者在72周內平均減重12.4%（另6毫克及12毫克數據分別為7.8%及9.3%）。縱使表面上數據應令人滿意，可惜仍低於競爭對手諾和諾德(US.NVO)旗下Wegovy先前試驗中達到的14.9%水平，禮來股價因而重挫。

 

中長線投資價值吸引

 

　　禮來短線股價肯定受市場情緒影響，中線則以基本因素作主導。筆者認為市場對Orforglipron的前景過度憂慮，數據上證明其具商業化價值，加上其他藥物，集團2025及2026年銷售情況樂觀。現時集團的2025年預測市盈率不足30倍，中長線投資者可以分段買入，料未來6至12個月股價上升潛力吸引。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

