比拼華爾街－溫傑 | 鮑威爾放鴿，跟股神買UNH？（有片）

美國聯儲局主席鮑威爾於上周五（22日）發表鴿派言論，令市場對下半年減息的預期再度升溫，推動三大指數顯著向好。道指收市升846點，升幅為1.9%；納指及標指亦分別上升1.9%及1.5%。

事緣鮑威爾於Jackson Hole全球央行年會上發表演說，指政策處於緊縮區間，隨著風險平衡有所改變，當局或需調整政策立場。市場理解為當局正鋪路減息，以放鬆政策限制性。投資者憧憬減息有利經濟及企業盈利，推動上周五股債雙雙大升。

減息中線不一定利好股市

筆者過往多次強調，雖然減息預期有利市場氣氛，但正正反映經濟轉弱。事實上，5至7月非農業新增職位數目遠差過市場預期，顯示經濟放緩風險增加。大家要留意9月初公布的8月勞動市場數據，若數據再次令投資者失望，市場焦點有機會由減息轉至經濟放緩，繼而拖累美股表現。進一步而言，特朗普的關稅政策對全球經濟的影響將會日漸浮現，值得各位戰友持續關注。

NVDA將公布業績

本周美國將公布多項經濟數據，例如個人消費支出(PCE)及耐用品訂單等。以PCE計，市場估計按月將上升0.2%（前期為0.3%），而按年升幅則為2.6%（前期同為2.6%）。另外，英偉達(Nvidia)(US.NVDA)將於美國時間27日收市後公布季績，亦肯定是市場焦點之一。

聯合健康獲股神加持

個股方面，本周介紹聯合健康(UnitedHealth Group)(US.UNH)，其為全美最大的醫療保險機構。過去半年集團股價遭到腰斬，一度由630美元跌至234美元左右水平，原因是受到多項負面消息打擊，例如：

*第一季業績不如預期，並下調全年獲利目標；

*CEO Andrew Witty辭職，並且集團以醫療成本上升為理由，全面暫停年度財測；

*新聞傳出，司法部正在調查集團涉嫌醫療保險詐欺。

然而集團股價近期大幅反彈，原因是資料顯示多位知名投資者，包括股神巴菲特已於次季買入或增持其股份。以股神為例，其投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)(US.BRK)於期內建倉504萬股，價值達15.7億美元，為巴郡當季最大手增持的股份。

股價表現還看基本因素

獲股神買入，其他投資者自然想跟入，以下筆者簡單分享幾點看法。

買入與否應看基本因素，縱使聯合健康次季收入為1116億美元，略高於市場預期的1115.9美元，但受累醫療成本升幅高於預期，調整後每股盈利只為4.08美元，低於市場預期。集團亦更新了今年的業績展望，預計收入為4455億至4480億美元，調整後每股收益為16美元，後者遠低於此前預期的26美元。

若以最新的盈利預期計算，經過股價顯著揚升後，預測市盈率已達19倍。雖然用以往的估值歷史比較，現時仍算便宜，可是考慮到成本上升打擊業績增長，首階段的估值重估或接近尾聲。

最後，股價回升除因股神效應外，亦受惠美國地方法院暫緩實施平價醫療法案的多項條文，令投保中斷與費用上升的風險下降。

後續大家要關注政策變化，以及其盈利增速能否重拾動力。對一般投資者而言，建議先作觀望，待業績能見度提升後再部署。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

