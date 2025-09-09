洪灝專訪 | A股「海水與火焰」，現況下PPI不可能轉正（有片）

A股不到兩個月快速拉升逾一成，據報正引發監管層出招降溫。蓮華資產管理(Lotus Asset Management)管理合夥人和CIO洪灝於專訪，以「一面是海水，一面是火焰」形容眼下的市場。儘管如日中天的「新」板塊部分有對標美國、甚至中國式迷因股的意味，他仍預期A股未來空間將超出想象。

動力來自風險偏好、政策訊號變化

4月還響起「3千點保衛戰」的A股，進入7月、8月突然直逼3900點，創下十年新高，到底是何「神力」？

洪灝開門見山指，從關鍵指標--新增開戶數看，7月（196萬）、8月（265萬）不及去年10月（684萬）的一半，顯示此輪上漲並非散戶推動，「市場情緒也沒有像價格表現出來那麼強烈」。真正的推手來自機構，尤其是高頻量化對沖基金。

若論底層邏輯，他將兩大常見歸因「居民存款搬家」、「無風險收益率降低」稱為「扯淡」。他解釋，現時情況是存款、股市齊升，背後是股市漲、股票帳戶漲、流動性漲的正循環效應。此外，無風險收益率過去三四年迭創新低，質疑按此邏輯，股市為何不一早飛升。

在他看來，真正的核心驅動力有兩個：一是整個市場風險偏好的變化，二是政策訊號發生劇烈轉變，這才是當前市場尚未完全計價的關鍵部分。

老不死藍籌跑輸，迷因股暫難證偽

今次A股大升市，被形容為撕裂式行情，洪灝對此稱，漲幅最大的，正正是反映經濟中「新」的部分，若基金經理仍堅持擁抱「老不死」的藍籌，勢因跑不過同行而煎熬。儘管預期上證未來表現將「超出想象」，他仍建議忘記對點位的執著，關注更能反映新經濟的指數和板塊，例如科創50。

眼見被股民戲稱為「易中天」的光模塊概念股新易盛(深:300502)、中際旭創(深:300308)、天孚通信(深:300394)，以及「紀連海」的AI算力概念股寒武紀(滬:688256)、工業富聯(滬:601138)、海光信息(滬:688041)，齊刷新歷史新高，是否預示過熱風險？他表示，一些股票漲得誇張，很多是因市場對標美國（例如寒武紀對英偉達），憧憬其盈利潛力、海外布局、科技突破等，甚至出現一些中國式迷因股現象。

不過，在沒有辦法證僞之前，很多人仍會因為信心而選擇相信。他以美國的Palantir為例，很多投資者其實並不了解公司具體業務，「這正是散戶市場的特徵」。

房地產下行為通縮預期的最大因子

然而，信心的遊戲可以完全脫離基本面嗎？洪灝的答案是否定的，並特別警示通縮預期的風險，認為「按這樣搞下去，PPI根本就不可能轉正」。

他解釋，眼下面對的一是上游過剩的產能，二是通縮預期形成最大的因子房地產下行，特別是後者的趨勢不逆轉的話，以日本「失落的30年」為鑑，很難逆轉通縮預期。

