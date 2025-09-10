洪灝專訪 | 人民幣升值是「果」不是「因」，全球長債息升因信用懷疑（有片）

A股、港股年初至今持續跑贏美股，伴隨市場走勢的，是愈發宏大的敘事背景。蓮華資產管理（Lotus Asset Management）管理合夥人和CIO洪灝於專訪表示，地緣政治博弈確與資金流向、市場信心有關，但每一次牛市歸根究柢都是流動性驅動；當前的人民幣升值是市場交易出來的結果，而非原因。對於10月召開的四中全會，他預期稅制改革應是大概率事件。

離岸價年內見「6」字頭不稀奇

他開宗明義指，儘管每一次牛市的領漲板塊各不相同：從2007年的「五朵金花」內銀股，到2015年的創業板，再到如今以科創板為代表的創新板塊，但其核心成因始終為充裕的流動性。因此，中美博弈及地緣等因素，確實與資金流向和市場信心有關，但「如果沒有流動性，再好的故事也漲不起來」。

眼見離岸人民幣從4月低點7.4升至近期的7.1水平，洪灝強調，此升值是市場交易出來的結果，而非原因。只有央行主導的一次性主動升值（例如從7升至5），才會導致人民幣資產大幅重估；相反，市場波動下的匯率變化，更多是反映而非引導資產價格的變化。鑑於此，他認為離岸價今年內重見「6」字頭，也並不稀奇。

市場擔憂美國長期通脹和國家信用

美聯儲局9月減息幾無懸念，惟30年國債孳息率不跌反升，他解釋，這主要反映了市場對長期通脹的擔憂以及對美國國家信用的懷疑。當政府赤字高企（相當於GDP 8%-9%），仍進行大規模再融資，自然引發市場憂慮，不過他指債務危機不會在今年發生。

他又指出主權國家「破產」的特殊性，「一般都是信用破產，而不是說他還不起錢。如果他要還錢:印就可以了。」當前全球範圍內長端收益率的普遍上升，正是這種信用擔憂的體現。

大概率推以消費行為基準的稅收

對於近期一系列政策轉向，如反內捲、育兒補貼、消費貸款貼息、提高最低工資等，是否預示四中全會將有徹底打破路徑依賴的「大招」？

洪灝預期，從現在有利於生產的增值稅制度，改為一個以消費行為為基準的一個稅收，將是大概率事件。儘管如此，他仍指，這麼多年的根深蒂固，希望一年就能改過來，「估計也很難」。

經濟通通訊社記者 俞瑾

