施政前瞻 | 李兆波料推「購房通」機會不大，倡百元印花稅門檻放寬至800萬元物業

12/09/2025

　　行政長官李家超將於9月17日發表任內第四份《施政報告》。經濟學者李兆波接受《經濟通通訊社》訪問時提出放寬物業印花稅、開徵網購環保稅、優化投資移民政策等建議。

 

施政前瞻 | 李兆波料推「購房通」機會不大，倡百元印花稅門檻放寬至800萬元物業

（資料圖片）

 

　　早前地建會建議100元印花稅放寬至600萬元物業。李兆波更建議，將門檻上調至800萬元物業，令受惠人士增加，或是800萬元收取一萬元印花稅，亦會較現時600萬元物業需繳付13.5萬元印花稅大幅減少。他認為，若買家第一次買樓就要付二、三十萬稅款，實屬「搶錢」，而雖然現時供樓貸款可供扣稅，但他建議倒不如政府收印花稅時「收順啲」。

 

「購房通」機會微，投資移民不能倚賴單一市場

 

　　為鼓勵樓市交投，政黨及業界分別提議設置「購房通」1000億元人民幣資金池降低俗稱「投資移民」的新資本投資者入境計劃的門檻及投資資產類別至豪宅以外住宅物業。李兆波則直言，實行「購房通」機會不大，因為一來內地經濟疲弱，加上來港買樓人士需具有一定的實力，惟香港債務成本亦高，整個機制匯率、價格、法律層面均須仔細思考。投資移民方面，李兆波雖指放寬門檻問題不大，整體不會令中價樓價飆升，但要搞清楚目標群體為香港帶來甚麼好處，若倚賴單一市場的話帶來的效果就不大。

 

再刺激商業房地產需求難見效

 

　　不過，就算樓市回穩，整體商業房地產市道，例如商舖及寫字樓續面對供過於求不景氣情況，甚至直接或間接影響地產商還款能力及銀行借款需求。政府早於上一份的《施政報告》中提出放寬所有物業，不論住宅或非住宅按揭上限至劃一70%。李兆波坦言，始終需求和經濟結構有所轉變，再去採取措施刺激非住宅物業需求困難，且效果不大，如寫字樓需求低微，因經濟轉差及企業縮減在港規模。

 

撰文：經濟通記者許英略

 

