  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

比拼華爾街－溫傑 | 美股高位整固，Costco估值繼續偏高（有片）

29/09/2025

　　上周五（26日）美股三大指數均溫和向好，主要受惠通脹及消費相關經濟數據大致符合預期。前者指8月PCE物價指數按月升0.3%，按年漲2.7%；而密歇根大學9月美國消費者信心指數終值報55.1。一周計，三大指數小幅下跌，當中納指跌幅較大，按周回落0.7%。

 

鮑威爾指股市偏貴

 

　　股市回落，其中一個原因是美國聯儲局主席鮑威爾在一場公開講話中表示，當前資產價格整體處於「較高水平」，引發市場對股市估值過熱的擔憂。事實上，市場預期今年標普500指數成分股的每股盈利為約270美元，以指數約6643點計，預測市盈率為24.6倍，就算用過去幾年的美股估值水平作比較，現時估值仍然偏高。不過，估值偏高不代表股市即將顯著下跌，美股仍受惠充裕流動性及當地經濟持續穩健增長。

 

　　本周美股有多項因素需要留意，首先是8月勞動市場數據，筆者預期：

 

　　*非農業新增職位增加5萬至5.5萬個

　　*工資增長按月增加0.3%

　　*失業率保持於4.3%不變

 

　　值得留意的是，現時美國政府正面對停擺風險，上述數據的最終公布日期有機會延遲。

 

留意政府停擺消息

 

　　提到政府停擺，雖然眾議院於19日順利通過新財政年度預算案的自由支配資金，但決議未能在參議院通過，導致政府將在周二（30日）面臨資金耗盡。特朗普對停擺威脅不以為然，並指民主黨人須負責。執筆時的最新消息是，特朗普將於周一（29日）會見國會的民主黨及共和黨領袖，商討解決問題。

 

　　另一方面，美國繼日前宣布多項關稅，包括10月起向品牌或專利藥徵收100%關稅，以及向卡車徵收25%關稅後，特朗普政府據報考慮按進口電子產品晶片數量徵收關稅，事態發展同樣值得關注。

 

好事多走勢符合預期

 

　　本專欄曾於4月7日（即本欄第一篇文章）分享過好市多(Costco)(US.COST)的投資價值，當時結論是雖然集團基本因素理想，但估值偏高，建議當股價回落後，才分段部署作中長線投資。結果自介紹後（當時約為915美元），股價未有明顯回調，因此相信大家未必成功買入。而就算其股價及後一度升至最高約1055美元（以美股計，表現其實不算突出），上周五則收報約915美元，接近原地踏步，證明當時觀點尚算正確。

 

　　集團是全球第三大零售商，僅次於沃爾瑪(Walmart)(US.WMT)及亞馬遜(Amazon)(US.AMZN)，更是全球最大的會員制零售集團。基於規模大而會員人數多，令集團能夠透過大量採購降低成本，並以盡可能低的價格銷售商品。其截至8月31日的2025財年第四季，收入及盈利均略優於預期。收入為861.6億美元，略高於預測的860.6億美元，主要受惠會費收入理想；同期每股盈利為5.87美元（市場預測為5.81美元）。

 

繼續待回調才吸納

 

　　問題再一次落在估值上，市場現預期2025年及2026年的每股盈利將分別為18.1美元及19.9美元，即今明兩年的預測市盈率分別達50.6倍及46倍。從估值上看，短中期股價上升空間相對有限，繼續建議待回調再分段部署。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】特朗普簽令宣布批准TikTok賣盤，你是否滿意該交易？► 立即投票

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00464

中國智能科技

1.450

異動股

01810

小米集團－Ｗ

55.800

異動股

00726

築友智造科技

0.040

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,519.72
    +78.62 (+0.169%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,715.35
    +4.15 (+0.062%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,844.05
    +88.89 (+0.391%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.506
變動率︰+1.802%
較港股︰-4.18%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升449.266
變動率︰+1.245%
較港股︰-0.43%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.381
變動率︰-1.403%
較港股︰-0.26%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.148
變動率︰-3.221%
較港股︰-0.44%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升189.340
變動率︰+3.589%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升41.350
變動率︰+2.784%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升153.230
變動率︰+2.140%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升140.230
變動率︰+2.030%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升372.070
變動率︰+7.482%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升3.150
變動率︰+6.780%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌436.000
變動率︰-5.106%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌13.530
變動率︰-7.392%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/10/2025 17:09 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/10/2025 17:09 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00464 中國智能科技
  • 1.450
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.800
  • 00726 築友智造科技
  • 0.040
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 52.300
  • 02536 百樂皇宮
  • 2.160
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 240.400
  • 目標︰$248.00或以上
  • 01050 嘉利國際
  • 2.810
  • 目標︰$2.75
  • 03330 靈寶黃金
  • 20.420
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 85.700
  • 目標︰$80.00
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 13.580
  • 目標︰$17.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 183.100
  • 00700 騰訊控股
  • 676.500
  • 00005 滙豐控股
  • 110.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 105.800
  • 01211 比亞迪股份－一百
  • 113.900
報章貼士
  • 02727 上海電氣
  • 4.300
  • 目標︰--
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 42.540
  • 目標︰$49.00
  • 00268 金蝶國際
  • 17.480
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/10/2025 17:17  《盤後部署》防美元回升觸發港股回吐，藥股博反彈要吼石藥歌禮

02/10/2025 16:40  《本港經濟》本港8月零售業總銷售貨值按年升3.8%，勝預期

02/10/2025 19:01  謝邱安儀：十一黃金周較多旅客到港，零售業情況已趨穩定

02/10/2025 16:30  【穩定幣】牌照申請未如預期熾熱，惟專家認為穩定幣行業該重質不重量

02/10/2025 17:01  【新股上市】傳聚水潭本月在港招股，集資最多逾23億元

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

02/10/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】滙證大升紫金目標近四成，法巴升寧德時代目標兩成

02/10/2025 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒７８０３，一個月拆息較上日微軟至３…

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀行1個月加至2.8厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

鋰業股 | 美國政府擬入股美洲鋰業，贛鋒天齊飆逾一成可否追入？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 時富金融復牌後漲兩成，蔚來高開上月交付量創新高新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

中秋節好去處｜維園12米綵燈打卡，全運會與非遺主題、市集、互動體驗區
人氣文章

影視娛樂

容祖兒遭成龍「龍抓手」突襲！背脊掃上膊頭零反應引熱議
人氣文章

影視娛樂

金馬獎入圍｜柯煒林《大濛》爭影帝迎戰張震、張孝全，黃秋生角逐男配
DIVA CHANNEL
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

讀蔣勳《金剛經筆記》：三心四相的啟示 1
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《捕風追影》：回到千禧年代水準，成龍扳回口碑的新作？
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Netflix《暴君的廚師》潤娥35歲最強凍齡童顏！吃貨不節食全靠4321運動法+高蛋白飲食？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
中秋將至，偶爾傳來陣陣燒烤香氣　今期素食譜：蔬菜串燒
人氣文章
早逝特質 │ 常講「好攰」「算啦」恐增中風、心臟病風險、專家揭3種高危性格新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道02/10/2025
定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀行1個月加至2.8厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國政府停擺，預計2至4周

02/10/2025 16:17

大國博弈

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處