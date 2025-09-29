比拼華爾街－溫傑 | 美股高位整固，Costco估值繼續偏高（有片）

上周五（26日）美股三大指數均溫和向好，主要受惠通脹及消費相關經濟數據大致符合預期。前者指8月PCE物價指數按月升0.3%，按年漲2.7%；而密歇根大學9月美國消費者信心指數終值報55.1。一周計，三大指數小幅下跌，當中納指跌幅較大，按周回落0.7%。

鮑威爾指股市偏貴

股市回落，其中一個原因是美國聯儲局主席鮑威爾在一場公開講話中表示，當前資產價格整體處於「較高水平」，引發市場對股市估值過熱的擔憂。事實上，市場預期今年標普500指數成分股的每股盈利為約270美元，以指數約6643點計，預測市盈率為24.6倍，就算用過去幾年的美股估值水平作比較，現時估值仍然偏高。不過，估值偏高不代表股市即將顯著下跌，美股仍受惠充裕流動性及當地經濟持續穩健增長。

本周美股有多項因素需要留意，首先是8月勞動市場數據，筆者預期：

*非農業新增職位增加5萬至5.5萬個

*工資增長按月增加0.3%

*失業率保持於4.3%不變

值得留意的是，現時美國政府正面對停擺風險，上述數據的最終公布日期有機會延遲。

留意政府停擺消息

提到政府停擺，雖然眾議院於19日順利通過新財政年度預算案的自由支配資金，但決議未能在參議院通過，導致政府將在周二（30日）面臨資金耗盡。特朗普對停擺威脅不以為然，並指民主黨人須負責。執筆時的最新消息是，特朗普將於周一（29日）會見國會的民主黨及共和黨領袖，商討解決問題。

另一方面，美國繼日前宣布多項關稅，包括10月起向品牌或專利藥徵收100%關稅，以及向卡車徵收25%關稅後，特朗普政府據報考慮按進口電子產品晶片數量徵收關稅，事態發展同樣值得關注。

好事多走勢符合預期

本專欄曾於4月7日（即本欄第一篇文章）分享過好市多(Costco)(US.COST)的投資價值，當時結論是雖然集團基本因素理想，但估值偏高，建議當股價回落後，才分段部署作中長線投資。結果自介紹後（當時約為915美元），股價未有明顯回調，因此相信大家未必成功買入。而就算其股價及後一度升至最高約1055美元（以美股計，表現其實不算突出），上周五則收報約915美元，接近原地踏步，證明當時觀點尚算正確。

集團是全球第三大零售商，僅次於沃爾瑪(Walmart)(US.WMT)及亞馬遜(Amazon)(US.AMZN)，更是全球最大的會員制零售集團。基於規模大而會員人數多，令集團能夠透過大量採購降低成本，並以盡可能低的價格銷售商品。其截至8月31日的2025財年第四季，收入及盈利均略優於預期。收入為861.6億美元，略高於預測的860.6億美元，主要受惠會費收入理想；同期每股盈利為5.87美元（市場預測為5.81美元）。

繼續待回調才吸納

問題再一次落在估值上，市場現預期2025年及2026年的每股盈利將分別為18.1美元及19.9美元，即今明兩年的預測市盈率分別達50.6倍及46倍。從估值上看，短中期股價上升空間相對有限，繼續建議待回調再分段部署。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

