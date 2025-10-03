蔡金強專訪｜中國擁兩實力另開「小桌」，西方排外因枱上「食物」不夠（有片）

TikTok新方案、眾議院代表團訪華、潛在的APEC「元首之約」⋯⋯中美關係近日突吹暖風，玄機何在？奧陸資本總裁兼首席投資官蔡金強（小金人）接受專訪時就指，美國發現中國在自己的「大桌」旁開了一個「小桌子」，且無論如何都推翻不了，背後是中國的經濟、軍事實力。而西方國家紛現右翼崛起、排外浪潮，亦是因桌子上的「食物」不夠，不得不「大吃小」。他並斷言，俄烏只有在一種情況下才「有得談」。

蔡金強認為，中國的經濟及軍事實力日強，令美國不得不改變策略。

地緣實事求是，方有較好投資回報

《The Economist（經濟學人）》近日發表題為「A made-in-China plan for world domination」的文章，指「中國佔全球製造業的30%以上，超過美、德、日、韓的總和」，正正如小金人所指，過去7年間（從特朗普2018年發動貿易戰起計），儘管「去中國化」、「中國+1」等名詞「養活了很多經濟學家」，但中國佔全世界的貿易總額不減反增（由佔15%增至15.5%），中國商品佔歐盟總進口的比例亦不減反增（由22%增至30%），顯示美國在貿易這一塊KO（擊倒）不了中國。

同時，中國從「九三閱兵」到印巴空戰，特別是無人機、無人艇崛起，亦重塑了過往由美國航母全球耀武揚威的軍事格局；小金人笑言「航空母艦也可以是海上行走的棺材了」。

中國在「九三閱兵」中，展示多款新型無人機。(AP)

上述兩者，支撐起中國在美國主導的「大桌」旁另起「小桌」，中美實際亦進入可談判的關係。小金人強調，投資者應實事求是去看此地緣政治變化，從而產生較好的投資回報，而非嗑花生、侃大山。

美國允大吃小，成就以色列小霸王

英國、法國、日本等不約而同出現右翼政黨人氣漸增，排外潮此消彼長，何解？他認為，原因就是「他們那一桌上面的食物不夠了」，因過去六、七個國家坐在桌旁開餐，其他200多個國家淪為桌上菜單的世界格局已變，發現「吃不了別人」的老牌大國，如今只能內部「大的吃小的」，以色列轟炸卡塔爾即是一例。

小金人續指，過往金字塔式的實力對比，已變為最上面一個「超強」和一個「強」國家，其餘國家皆為扁平化的一層，因此10至20年後，英、德、法等次一級大國的墮落速度將比想象中快，「我估計是不可逆轉」。

此亦解釋了為何特朗普容許其最緊密的盟友以色列，佔第二梯隊盟友的便宜，令以色列晉級為中東「小霸王」。不過小金人認為，以色列在中東橫行無忌，實際做的是虧本買賣，因為加沙有的只是大面積的爛地和嗷嗷待哺的巴勒斯坦人，「以色列已經變成了內塔尼亞胡個人的一些政治考慮的東西」。

在特朗普縱容下，以色列得以成為中東的「小霸王」。(AP)

俄烏難和談，唯打不動方有停火線

特朗普近日對俄烏戰爭口風大變，不單四處呼籲停買俄羅斯石油，更支持烏克蘭「重奪所有失去領土」。小金人稱，俄烏根本沒有辦法和談，只有等兩邊打到累了、動不了了，老百姓連恨都覺得浪費時間，然後才會發現打出了平衡線，繼而出現停火線。

參考當年韓戰最終由朝鮮、美國、中國三方在板門店簽署《朝鮮停戰協定》，韓國李承晚政權拒簽，俄烏未來若停戰，相關協定亦肯定由俄羅斯與美國、歐盟或者北約簽署相關協定，烏克蘭將「假裝沒看到」但唯有遵守。

中俄背靠背關係穩

怎看中俄關係？小金人強調，俄羅斯對中國非常重要，因其是中國北邊戰線的戰略支撐點。對於有觀點指，俄羅斯或轉向美國背刺中國，他斷言「絕不可能」，原因有三：一是錢，中國目前是俄羅斯最大的油氣買家，年進口規模或達兩三千億美元，如此規模根本無法指望印度、歐盟、美國來完成；二是通脹，2022年戰爭爆發後一度狂飆至16.7%，一旦失去中國廉價的日用品、汽車等商品，通脹恐直接衝至50%到100%；三是美國若牽手俄羅斯，將失信於歐洲。

俄羅斯若失去中國的廉價商品，通脹恐急升。(AP)

小金人表示，哪怕普京深愛著特朗普，特朗普也深愛著普京，俄羅斯若沒有來自中國的每年幾千億美元的進口，也會「家破人亡」。

立即去片：https://youtu.be/aIuiqNCzhFk

