比拼華爾街－溫傑 |美國政府停擺暫未打擊股市，Netflix宜先觀望（有片）

美國參議院於上周五（3日）仍未能通過由共和黨及民主黨分別提出的政府臨時支出措施，政府停擺將持續至本周。美股三大指數當天於日中破頂後回調，收市個別發展。一周計，三大指數均向好。

針對停擺，筆者已多次於不同媒體節目中作出評論。首先，今次並不是政府首次停擺，投資者有一定經驗；再者，以往的停擺往往能於短時間內解決，令投資者深信若因停擺而令股市出現回調，反而是買入的機會。

進一步而言，市場希望減息，若因停擺拖累短期經濟，或增加下調息率的空間及機會。惟大家仍要留意未來發展，若停擺時間過長，會對經濟造成較長線影響。而停擺過後，相關政府官員是否會全部重新回到崗位，或是部分職位將被裁減，都會對未來經濟有不同影響，我們會持續關注。

料10月仍將減息

因政府停擺，當局上周未有公布多項勞動市場數據。當地勞工部長Chavez-Deremer表示，一旦政府重新開門，將立即公布9月就業數據。而美國聯儲局副主席傑斐遜(Philip Jefferson)則稱，即使就業報告和其他聯邦政府報告因持續停擺而推遲，聯儲局決策者也能在10月28至29日的會議前掌握充分的信息。筆者認為，如無意外，10月當局將再減息25點子。

今周投資者需關注政府停擺的發展，雖然部分經濟數據的公布或繼續受影響，大家仍要留意密歇根大學消費者信心指數等數據。另外，聯儲局會發布上月的會議紀錄，而多位委員，包括主席鮑威爾，均會分別於今周發表觀點，同樣值得跟進。

Netflix股價跑輸大市

近月Netflix(US.NFLX)股價表現不算理想，曾於6月30日高見1341美元，當大市屢創新高之際，上周五只收報1153美元。最新的負面消息是，集團動畫導演Hamish Steels原本已因製作以跨性別男孩作主角的兒童動畫《心慌慌樂園(Dead End: Paranormal Park)》惹來爭議，近日又粗言侮辱被槍殺的保守派演講家Charlie Kirk為「納粹」，導致Netflix出現退訂潮。

全球首富馬斯克多次在社交平台X上發文，號召其帳戶的2.27億追隨者取消訂閱Netflix，以抗議後者節目內含有宣傳多元性別族群(LGBTQ+)的情節，構成「覺醒偏見」(woke bias)。以馬斯克的講法，這是Netflix針對兒童的「洗腦計劃」。

即將公布業績

筆者暫時未有數據判斷事件對集團的實質影響，建議較保守的投資者可先作觀望，原因有二：

－集團將於10月21日公布第三季季績，雖然預期管理層或會上調全年的EBIT（利息及稅務前盈利，Earnings Before Interest and Taxes）指引，但擔心上季收入及盈利或不及市場預期（根據集團早前公布的指引，第三季收入預計為115.26億美元，而EBIT則為36.25億美元）。

－現價的2025年預測市盈率仍達44倍（預期全年每股盈利約26美元），並不特別吸引。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

