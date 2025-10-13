比拼華爾街－溫傑 |中美風波再起，CRSP有好消息（有片）

投資者擔心中美貿易戰升溫，上周五(10日)美股3大指數顯著下跌；當中，納指跌幅最大，單日下跌3.6%。為讓大家容易明近日的事態發展，以下會以點列方式表達:

中方

* 暫停採購美國大豆及近日對稀土實施出口管制

* 交通運輸部宣布，自周二（14日）起對美國船舶收取船舶特別港務費

* 市監總局對美國晶片設計商高通公司展開立案調查，指其涉嫌違反中國反壟斷法

美方

* 月初公布對中國船舶徵收港口費細則

* 特朗普周五於社交媒體上發文稱，原定兩周後在APEC與習近平會面，「但現在似乎沒有理由這麼做了」

* 宣布將從11月1日起，對中國進口商品加徵100%的新關稅，同時對所有關鍵軟件實施出口限制

根據執筆時（周日晚上10時）所知的最新資料，內地態度未算太強硬。

中國商務部新聞發言人指，動輒以高額關稅進行威脅，不是與中方相處的正確之道。雖然再次重申如果美方一意孤行，中方也必將堅決採取相應措施，但仍表明出口管制不是禁止出口，後續中國政府將依法依規開展許可審查，對符合規定的申請予以許可。

關注後續發展

由此觀之，事件的未來發展或由特朗普主導。對於市場部分論調指他因未能奪得諾貝爾和平獎而再次發起關稅戰，筆者傾向相信中美的最新舉動，主要是雙方為月底領導人會面（亞太經合組織峰會）取得更多談判籌碼。

基於美股估值偏貴，近月又累積顯著升幅，大市自然借勢回調。考慮到特朗普出招不依章法，現時實難以準確判斷低位水平，建議各戰友關注事態發展，把握調整分注吸納質優股。

今個星期焦點首推中美關係，美國政府繼續停擺亦需跟進。經濟數據方面，據美國勞工統計局表示，將於24日公布9月消費物價指數(CPI)報告，雖較原定時間推遲9天，但仍可趕及聯儲局會議（將於28日至29日舉行貨幣政策會議）。

CRSP擁基因編輯專利

今個星期介紹CRISPR Therapeutic(U.S. CRSP) ，集團利用其專利CRISPR/Cas9基因編輯平台，開發基於重組基因的重大疾病藥物。作為參考，CRISPR實為Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats(常間回文重複序列叢集)的簡稱，而大家可理解集團的專利為「基因編輯」。

根據諾貝爾化學獎委員會的新聞稿:Emmanuelle Charpentier 及Jennifer Doudna榮獲了2020年諾貝爾化學獎的桂冠，主要是因為她們發現了基因技術中最強大的工具之一：CRISPR/Cas9基因剪刀。研究人員可以非常精準地使用它們改變動物、植物和微生物的DNA（去氧核糖核酸）。這個技術徹底改變了分子生命科學，為植物育種帶來了新機會、有助於創新的癌症療法、並可能使治癒遺傳性疾病的夢想成真。

旗下CTX460前景樂觀

最新消息是，集團上周於歐洲基因與細胞治療學會(ESGCT)上展示了其α-1抗胰蛋白酶缺乏症(AATD)治療候選療法(CTX460)的最新臨床前結果，數據顯示前景樂觀（篇幅關係，本文不引述詳細數據結果）。集團將於10月29日發布財報，料管理層有機會分享更多有關的開發時間表。

集團股價今年表現亮麗，若因大市下跌而暫時受壓，將為吸納機會。要留意，集團未有盈利，而用收入作計算，估值亦是偏高，因此較適合進取投資者適度部署。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

