  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

樓市轉型 | 本港學生宿舍供不應求，行業市值4至5年內料升至千億元（有片）

16/10/2025

　　行政長官李家超在最新一份《施政報告》提到要建設「國際教育樞紐」，包括放寬自資收生限制、增加學生宿舍供應等措施。有業內人士指出，2027至2028年本港學生宿位短缺可能高達12萬個，並估計本港學生公寓行業市值於未來四至五年，或上升到800億至1000億元。

 

樓市轉型 | 本港學生宿舍供不應求，行業市值4至5年內料升至千億元（有片）

 

　　中原投資於今年年中公布，成立學生公寓營運服務品牌「CampusOne Communities」，並由旗下中原管理服務公司負責營運。當中，首個位於尖沙咀的學生公寓項目「一步居117」已於今年5月推出，合共提供67伙，涵蓋單人至三人單位，涉及121個宿位。

 

中原投資：本港首個學生公寓項目全數宿位已租出

 

　　中原投資管理有限公司（開曼）總裁葉明慧接受《經濟通通訊社》專訪時透露，現時「一步居117」的全數宿位已經租出，當中逾60%租客是香港理工大學學生，亦有來自香港大學、嶺南大學及浸會大學等本港學府。她補充，上述學生公寓項目內所有租客均為非本地學生，其中接近90%來自中國內地。

 

　　葉明慧表示，中原投資早於10年前已在美國進行學生公寓相關投資，及後亦有開拓英國市場。至於回港投資的主要原因，是因為留意到本港學生宿舍供需情況嚴重。她解釋，集團以往沒有在港投資相關市場，是基於當時本港樓價高企，暫時不是合適的投資時機。故等待樓市價格有較大調整後，才正式落戶本港進行相關投資。

 

學生公寓行業市值料升至最多1000億港元

 

　　葉明慧預計，本港學生公寓行業市值於未來四至五年，可能上升到800億至1000億元。至於集團自身訂立的目標，是希望在未來兩至三年推出至少3000個宿位。她亦指，集團日後的學生公寓項目選址，將盡可能控制在上學通勤時間半小時內，同時亦會積極參與北部都會區發展。

 

高力：學生宿舍供應短缺情況嚴重

 

　　國際商業房地產諮詢公司高力指出，現時本港學生宿位供應短缺情況頗為嚴重。考慮到往後數年非本地大學生數目，以每年10%的年增長率進行預測，2027至2028年本港學生宿位短缺可能高達12萬個。

 

　　《施政報告》提到，港府會在審批方面「拆牆鬆綁」，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店或其他商廈，以增加學生宿舍供應。同時因應市場需求提供合適土地興建新宿舍。

 

消息指港府已批數份商廈改建學生宿舍方案

 

　　高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵引述市場消息指，港府已經收到不少將商廈或酒店改裝為學生宿舍的申請，並已經批准其中數份改裝方案。她透露，相關改建方案涉及的物業，應該均是市場上樓齡較舊的商業大廈。李婉茵估計，未來6至9個月開始，本港將出現由酒店改建為學生宿舍的新供應。至於由商廈改裝成學生宿舍的項目，可能要等一年半或兩年以上。

 

籲港府再增大學城洪水橋面積，釋放市區商業用地供大學使用

 

　　《施政報告》亦有重點提及，已預留至少80公頃用地發展「北都大學教育城」，亦會預留彈性便利學生宿舍發展，三批大學城土地分別位於洪水橋、牛潭尾及新界北新市鎮。較早前有消息人士指，港府會將大學城洪水橋部分的發展面積，由原本建議的5公頃增加至9公頃。

 

　　李婉茵認為，經擴充後的北都大學城洪水橋部分面積仍然不足夠，主要歸因於洪水橋在基建及政府收地過程裏是最快，若本港希望吸引大灣區及中國內地學生來港讀書，洪水橋是一個非常合適的選址。因而建議港府應加大洪水橋的教育用地，令整個北都大學城規劃可以優先上馬。

 

　　另外，香港政府今年第二季度只推出一幅住宅地，並剎停出售商業用地。李婉茵建議香港政府可以考慮釋放部分市區商業用地，供本港大學擴充校園範圍。她亦指，香港非本地學生比例仍然較歐美國家或地區為低，因此本港構建國際教育樞紐的願景仍有很大發展空間。

 

　　立即去片：https://youtu.be/NGJnY6D9wn0

 

 

撰文：經濟通採訪組記者林倬樑

 

【你點睇？】立法會選舉即將舉行，多名議員表態不競逐連任，你是否期待元老議員退位、年輕人接班的現象？► 立即投票

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

02587

健康之路

7.380

異動股

02269

藥明生物

35.160

異動股

02432

越疆

48.120

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,190.61
    +238.37 (+0.519%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,664.01
    +34.94 (+0.527%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,679.98
    +117.44 (+0.521%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.155
變動率︰+2.898%
較港股︰+1.83%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.725
變動率︰+1.792%
較港股︰+1.38%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升430.086
變動率︰+1.541%
較港股︰+3.89%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.451
變動率︰+1.417%
較港股︰-10.65%
精選中資美股 More
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升28.110
變動率︰+1.517%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升43.820
變動率︰+1.201%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.030
變動率︰-1.456%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌32.730
變動率︰-1.653%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升439.310
變動率︰+2.463%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升125.910
變動率︰+2.457%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌26.010
變動率︰-4.164%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌8.100
變動率︰-4.481%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 18/10/2025 03:03 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 18/10/2025 03:03 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02587 健康之路
  • 7.380
  • 02269 藥明生物
  • 35.160
  • 02432 越疆
  • 48.120
  • 00992 聯想集團
  • 11.160
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 142.600
股份推介
  • 00857 中國石油股份
  • 7.320
  • 目標︰$8.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 37.740
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 18.380
  • 目標︰$20.78
  • 02877 神威藥業
  • 8.360
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.400
  • 00981 中芯國際
  • 69.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.350
  • 00700 騰訊控股
  • 608.000
  • 00388 香港交易所
  • 414.000
報章貼士
  • 08030 豐銀禾控股
  • 12.010
  • 目標︰--
  • 09985 衛龍美味
  • 12.220
  • 目標︰$17.00
  • 06288 迅銷
  • 25.700
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
即時重點新聞

17/10/2025 16:48  《盤後部署》恒指急挫市場押注四中全會，泡泡瑪特催化劑多可吼

17/10/2025 17:30  阿里巴巴(09988)與螞蟻斥72億元購銅鑼灣港島壹號中心多層商業寫字樓，作香港總部

17/10/2025 18:52  怡和擬溢價近四成私有化新加坡上市的文華東方

17/10/2025 18:33  按揭證券公司發行4.51億美元第三批基建貸款抵押證券

17/10/2025 11:44  【恒生私有化】陳茂波:滙豐承諾私有化恒生過程中不會裁員，未來對香港等地區進行重大投資

17/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒０３億元，買美團沽阿里

17/10/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】花旗削美團目標近一成半，伯恩斯坦首予泡泡瑪特跑輸大市

17/10/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７６７３，一周及兩周均微升至３﹒５…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 信貸恐慌降溫及中美貿易局勢有望緩和，道指反彈238點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里巴巴與螞蟻斥72億元購銅鑼灣港島壹號中心多層商業寫字樓，作香港總部新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 第三季GDP周一公布，滬指跳水，美郵輪拒付港務費取消上海行新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

美女八字多金水：面相明艷照人，眼大水汪汪聰敏機靈，卻易情緒憂鬱
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜劉偉強：港股支持位、阻力位睇邊？美股有條件再反彈？
人氣文章

小薯茶水間

網絡熱話︱林峯「寡人」穿越港鐵廣告尋未來人
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

秋意來襲！SHIRO 到 Diptyque 等的秋日香氣之選，漫遊於異國紅葉森林
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

愛愛助減肥？公開最燃燒卡路里體位Top 3：冠軍竟是站立式、打側有驚喜？高血壓人士留意一個體位
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

新派北歐菜餐廳上環新店有驚喜！意大利豬背脂甜蝦茶碗蒸、本地鮮魚涼皮腸粉、麥芽糖三黃雞腿，美景美食共冶一爐
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 43歲李施嬅揭分手原因，免疫系統問題做4次手術無人陪伴感傷太深新文章
人氣文章
50歲日劇女王米倉涼子涉毒，寓所搜出違禁藥物，8警員突襲嚇至尖叫
人氣文章
中醫醫院 │ 香港中醫醫院12月11日啟用，全科門診$180起，首年7折優惠新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/10/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/10/2025
美股收盤 | 信貸恐慌降溫及中美貿易局勢有望緩和，道指反彈238點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處