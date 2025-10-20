  • 會員
專訪｜林本利：美股風險甚高！港股候低分步建倉邊啲股份必買？恒生收息替代尋寶？（有片）

20/10/2025

　　中美交鋒近日突再升溫，拖累港股近期曾由27300點以上高位回調逾2000點至25000點邊緣。大市雖反覆，但理大會計及金融學院前副教授、活道教育中心創辦人林本利寄語，持貨不多的可逢低放膽入市，以分步建倉平均位24000點計，有機會未來兩三年賺至少25%。他又指，美股風險相當高，宜買入三隻保守穩陣的ETF／股票分散風險。

 

全面起步，先買夠四五成

 

　　港股大市曾自高位回調逾2000點或7%，而熱門股如騰訊(00700)、阿里(09988)、小米(01810)，較52周高位挫一兩成者，比比皆是。素來奉行低吸策略的林Sir就指，對手上沒有港股，或只有一兩成貨的人來說，現在正是建倉的時機。

 

專訪｜林本利：美股風險甚高！港股候低分步建倉邊啲股份必買？恒生收息替代尋寶？（有片）

若手上沒有港股，現時是建倉良機。（美聯社）

 

　　他教路稱，可以就早前推薦的十多隻股票（包括三隻必有的騰訊、阿里、滙控）全面起步，先買夠四五成貨；如果港股續跌，仍有資金可於24000點，甚至23000點繼續買，最終入市平均位在24000點左右。

 

　　他認為，未來兩三年即2027或2028年初的時候，港股有望見30000點，意味升幅25%，若再計入10%收息，年均回報可達10%。

 

千億資金料流向滙控中銀香港

 

　　就近期本月城中熱話「恒生私有化」，拖累滙控(00005)股價從112.2元高位跌至100元邊緣，林Sir稱，不會如坊間那麼看淡，反而積極看待滙控擬動用過千億去收購恒生的背後原因。他假設，首先會否是滙控預期香港地產市道未來會隨著美國減息而向好？其次會否是恒生所謂的「壞帳」，乃基於自行訂定的「市價」而故意變多？

 

專訪｜林本利：美股風險甚高！港股候低分步建倉邊啲股份必買？恒生收息替代尋寶？（有片）

恒生小股東需為回籠的資金尋找其他收息替代（美聯社）

 

　　無論如何，對恒生小股東而言，未來千億現金落袋後必定尋找別的收息替代，很大機會流回滙控，以及中銀香港(02388)、中電(00002)、中移動(00941)等高息股。

 

美股4年魔咒，考驗明年

 

　　至於美股，林Sir坦言風險相當高，不單標普500及納指100的PE分別去到24至25倍及30多倍，而且以美股過去2018、2022年都顯著調整的歷史走勢看，2026年同樣很大機會下跌。

 

　　如何平衡風險？他推薦XLU（公用事業ETF）、XLV（醫療保健ETF）及巴郡三大保守穩陣之選。

 

　　他笑稱，無人是神仙，不會建議沽清美股。

 

　　立即去片：https://youtu.be/mPVffrW3oFE

 

 

