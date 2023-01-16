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【洪灝專訪】2023年資產配置+投資「反人性」建議

16/01/2023

　　若用四個字形容2022年的投資，大概是「無處可藏」－－經典「股六債四」組合錄1937年以來最差表現，納指、高收益債券、新興市場、黃金、比特幣等泥沙俱下，唯有商品一枝獨秀，美元現金力保不失。

 


　　對於2023年，對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝最近接受《經濟通通訊社》訪問時就指，如果經濟周期復甦，肯定是買股票；而隨著美元走弱，非美資產例如新興市場、香港都應有好表現。此外，大宗商品、黃金、能源、英鎊歐元日圓人民幣，亦應有好表現。

 


　　他又說，可能不少人青睞定期存款安穩且四五厘的息率「幾十年未見」，但除了這些底倉，在經濟復甦和預期從極度悲觀修復之際，其實應該進取些，適當將風險偏好調高些。


　
投資心得金句
　
Q：如何看大行看港股最牛27000點？
A：在市場最低的時候，沒人這樣說，市場升了7千多點才這樣說，我覺得可能參考價值沒那麼高。
　


Q：在港科技股能否重回歷史高位？
A：沒可能，絕對無可能，至少今年無機會。
　


Q：內房股熱炒，是否意味行業復甦在望？
A：是否中國居民有那麼深的口袋、那麼多的錢去炒房地產？我不知道，但我認為大家應該將預期降低。
　


Q：經歷市場極限大起大落，對投資者有何建議？
A：投資好簡單，低買高賣，但絕大部分人是低賣高買，因為大家被市場情緒左右，尤其是風高浪急、驚濤拍岸時。當市場產生不良反應時，大家不妨問下自己，是否好驚？看看周圍的人怎麼做。如果人人都在掟貨，其實反而是買入的最好時機－－這是好反人性的建議。而一個好的測試就是，如果你擁有倉位的時候，是否能安心睡覺？如果可以，那麼其他人如何掟貨、如何斬倉，跟我們都無甚麼關係。

 

撰文：俞瑾

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