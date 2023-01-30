  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】陶冬：日本央行改弦更張　高難度或釀黑天鵝（有片）

30/01/2023

　　若問全世界最固執的央行行長，可能非日本的黑田東彥莫屬，皆因其效率低下的極寬鬆政策愈來愈難以為繼。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，日本銀行修改貨幣政策，有點像在刀尖上跳舞，難度極大，是2023年的一個潛在黑天鵝事件。

 

　　他指，今年是日本已故前首相安倍晉三推出安倍經濟學10周年，當前日本經濟中，能夠不斷出現在主流財經媒體的消息，已經不再是消費、投資、企業和科技創新了，更多的話題是匯率，背後折射黑田東彥十年央行行長生涯的「放水史」。

 

投機者的群起沽空

 

　　他認為，從效果來看，日本銀行極度寬鬆的QQE或YCC貨幣政策，並沒有引領經濟走出迷失，企業和消費者的信心也沒有得到多少提振，只是把資產價格炒上去，把日圓匯率打下來。由於美日政策利率的差距愈拉愈大，日本央行對債市的干預顯得愈來愈不合時宜、無法持續，招致投機者的群起沽空。

 

　　陶博指，黑田東彥4月份結束他的十年任期，他的繼任人會改變這個無以為繼且效率低下的政策框架的機會很高，時間點就在4-6月份。不過，如果央行政策轉變得太突然，勢必導致市場動盪，並通過套利交易向全球擴散；所以，做好針對市場的預期管理非常重要，可謂不容有失。

 

 

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

387.200

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

109.000

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.750

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 387.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 109.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.750
  • 03690 美團－Ｗ
  • 173.500
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 136.100
股份推介
  • 01368 特步國際
  • 10.520
  • 目標︰$13.50
  • 01880 中國中免
  • 238.200
  • 目標︰$320.00
  • 00590 六福集團
  • 26.600
  • 目標︰$30.83
  • 00831 利亞零售
  • 0.850
  • 目標︰$1.00
  • 00288 萬洲國際
  • 4.910
  • 目標︰$5.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 387.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 109.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.750
  • 00005 滙豐控股
  • 57.850
  • 03690 美團－Ｗ
  • 173.500
報章貼士
  • 03998 波司登
  • 4.390
  • 目標︰$5.00
  • 03968 招商銀行
  • 51.750
  • 目標︰$60.00
  • 06929 業聚醫療
  • 8.420
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/01/2023 16:30  《盤後部署》恒指結束三日升勢，險守兩萬二關，阿里短線續回調？

30/01/2023 16:07  金管局:外匯基金去年投資虧損2024億元

30/01/2023 16:50  余偉文料今年資產價格持續波動，外匯基金將作防禦性部署

30/01/2023 11:20  國泰:日本繼續設限，須取消部分2月3日至3月2日往返港日航班

30/01/2023 15:54  雷軍內部信:小米調整組織架構，設兩個關鍵委員會

30/01/2023 17:41  【北水炒Ｄ乜】淨流出６９﹒０４億元，買美團沽騰訊

30/01/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】中金升金沙、兗礦目標，維達績後匯證唱好大和唱淡

20/01/2023 17:41  《嚟緊炒Ｄ乜》新世界走勢不俗，中線目標３１銀好快到

30/01/2023 17:00  《財資快訊》美電升報７﹒８３６５，美元兌人幣軟報６﹒７４８６

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》春節消費現復甦　外資狂掃貨　滬指兔年首日衝高微升
人氣文章

新聞>財經熱話

板塊輪動傳統股受捧　煤氣曾飆逾半成新地八連升　仲有邊隻可追落後？
人氣文章

新聞>專訪

【洪灝專訪】港樓仍有「好大」下行壓力　聯儲若減息勢反害美股
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

聯儲溫和減息，歐洲意外增長
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)
人氣文章

玩樂 What’s On

《紐約時報》選！2023世界最值得去的52個地方排名！日本這冷門賞櫻地方登no.2？唔明點解呢度no.1！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

潔面大有學問！4個關於潔面的知識，很多人第一個步驟已經做漏了！
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

國際戀物日：在特別日子做特別的事？她喜歡收集各式各樣的牙籤，莫非……
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

口罩令解除有望？買唇膏的興致回來了嗎？Rouge Hermes、Chanel 邊款最得我心？ 3款心水唇膏推介！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
康復食療
人氣文章
過節飯後甜品可吃多少粒湯丸？點煮最好？芝麻、紅豆、花生、紫薯餡有咩益處？
人氣文章
腸道菌群對整體健康幾重要？攝取益生菌從食物還是補充劑好？要從3個情況分析！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2023 19:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/01/2023 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事30/01/2023
《神州經脈》春節消費現復甦　外資狂掃貨　滬指兔年首日衝高微升
人氣文章財經熱話30/01/2023
板塊輪動傳統股受捧　煤氣曾飆逾半成新地八連升　仲有邊隻可追落後？
人氣文章專訪30/01/2023
【洪灝專訪】港樓仍有「好大」下行壓力　聯儲若減息勢反害美股
人氣文章專訪30/01/2023
【專訪】陶冬：日本央行改弦更張　高難度或釀黑天鵝（有片）
人氣文章FOCUS30/01/2023
【FOCUS】春節消費井噴　啟「拼經濟」序曲
人氣文章財經熱話30/01/2023
春節5G網絡流量大升　三大電訊商上客量穩增　大行紛上調目標逆市造好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金