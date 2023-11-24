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《專訪》洪灝：明年增長5%應無問題，賣房擠兌阻政策成效（有片）

24/11/2023

　　中國經濟今年「保5」毫無懸念，但IMF、世界銀行卻分別預期明年增速回落至4.7%、4.4%，對此，思睿集團首席經濟學家洪灝反指，中國2024年增長5%應該沒有任何問題，因房地產對經濟的邊際拖累料未致如2023年，而經濟別的部分正在企穩。他並認為，現在更大的問題其實是來自，居民手中大量的非自住房集中掛牌所產生的隱形供給。

 

 

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