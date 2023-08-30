  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

FUJIFILM BI HK三大驅動技術 助企業數碼轉型 應對時代轉變

30/08/2023

　　數碼轉型已成為當今企業可持續發展的重要方向。然而，如何有效將不同的工作流程與系統整合，並且加強與客戶、持分者的有效溝通，才是關鍵在所。與此同時，企業要在這個數碼世代中站穩陣腳，絕不能忽視網絡安全。富士膠片商業創新香港（FUJIFILM Business Innovation Hong Kong，下稱 FUJIFILM BI HK）深明企業所面對的挑戰，率先提倡「智・型辦公」（Smart Workstyle）概念，協助客戶應對世代轉變，加速業務成功。

　　環球營商生態近年來面臨各種翻天覆地的改變，例如混合工作模式、移民潮以及人才短缺等，促使企業加快數碼轉型。有見及此，FUJIFILM BI HK鼓勵香港企業建立「智・型辦公」，由「超自動化」（Hyperautomation）、「全面體驗」（Total Experience）及「網絡安全網格」（Cybersecurity Mesh）三大技術驅動，協助客戶增加業務韌性。

串連及超自動化各工序　業務持續運作

　　辦公室流程自動化早非新事，不過要將不同的單一工序融合為一個生態系統，使業務持續運作，才是至關重要。FUJIFILM BI HK顧問服務總經理陳富昇（Norris）稱，目前坊間有各式各樣的科技工具，只針對簡單且重複的工序，無法兼顧整個業務流程以至市場的變化，員工仍然需要進一步分析及決策。

　　Norris以一家中型金融業客戶公司為例，分享客戶即使面對人手荒及嚴格的法律監管，仍然成功借助FUJIFILM BI HK的「超自動化」技術，將每個貸款的審批時間大幅節省50%。對於競爭激烈的貸款市場而言，審批時間是致勝關鍵。「我們先利用智能擷取技術（Intelligent Capture）從不同來源收集相關資料，例如銀行結單上的每筆交易記錄、手寫表格上的稅款等；然後透過機器人流程自動化（RPA），自動利用擷取到的資料進行『認識你的客戶』（KYC）的程序，例如媒體搜索、反洗錢檢查及犯罪背景調查，再把結果傳送至合規（Compliance）團隊審批，整體的風險管理及合規工作均有顯著的成效。同時，客戶可調配人手至更具價值和意義的崗位，員工的工作滿足感隨之提升。」


 
FUJIFILM BI HK顧問服務總經理陳富昇（Norris）早前與一眾企業領袖分享，如何善用數碼科技協助企業增值，把握業務發展機遇。


創造通訊管理平台　加強客戶體驗

　　除了提升員工體驗以外，「智・型辦公」中的「全面體驗」技術亦致力改善企業不同持分者的體驗和忠誠度。透過協助企業中央處理客戶通訊事宜，提供更完善和現代化的客戶服務體驗。

　　Norris舉例說：「FUJIFILM BI HK在塑造客戶通訊管理（CCM）方案擁有超過十年的經驗，當中60%客戶為跨國保險公司。他們要經常寄出紙本文件或發送電子推廣資料予客戶，但保險客戶的年齡層廣泛且背景不一，難以使用相同的宣傳資料或作精準配對。因此，我們會協助企業進行客戶分析，包括性別、年齡、職業、收入、習慣等，從而制定自動化及個人化的全渠道（Omni-channel）營銷模式，以紙本、互聯網、社交媒體或手機短訊等媒介與客戶溝通，務求每個客戶都得到合適的服務體驗。」

 

 
FUJIFILM BI HK早前以「後疫情時代的設計與品牌趨勢」為主題進行交流活動，與行業專家一同探討品牌在後疫情時代的營銷新思維。


自設營運中心　網絡保安支援充足

　　隨著數碼轉型的步伐加快，企業可透過網絡與員工、客戶溝通，並將工作移至線上處理，不過網絡危機亦相應增加。Norris指出，人工智能（A.I.）和機器學習（M.L.）等技術日趨先進，近年常被不當利用，以致網絡攻擊大量增加及更為複雜。因此，「網絡安全網格」成為「智・型辦公」的驅動技術之一。「我們的網絡安全管理服務運用A.I.技術，分析全球威脅情報，實時監察企業內部流量異常的情況，並即時傳送到我們自設的服務營運中心，由專業知識團隊立刻為客戶跟進。」

　　為了讓企業客戶親身體驗、了解相關安全技術，FUJIFILM BI HK更設立「網絡安全體驗所」，模擬當有網絡攻擊出現，平台偵測後如何截擊。


 
透過「網絡安全體驗所」，客戶可體驗模擬的網絡攻擊，從概覽視圖中即時了解A.I.驅動的網絡安全管理服務如何自動防禦威脅。


　　企業透過引入「智・型辦公」，不僅提升營運效率，Norris認為亦有助企業不斷創新、進步，以達致可持續發展。「『超自動化』技術可整合並處理繁瑣複雜的工作流程，提升生產力及使業務持續運作；而『全面體驗』技術可統一各溝通渠道和數據，加強客戶滿意和忠誠度，長遠有助保持企業的競爭優勢；網絡安全則是今後發展數碼經濟的重要基礎，若企業未能降低網絡安全風險，便會造成財務及聲譽損失，惹來管治風險。未來我們會繼續深化這三項驅動技術的發展，協助企業應對不同的市場挑戰。」


資料由客戶提供


全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,000.78
    -86.60 (-0.222%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,135.42
    -1.66 (-0.032%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,238.41
    -36.53 (-0.224%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.909
變動率︰+2.362%
較港股︰-0.67%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.273
變動率︰-3.418%
較港股︰-1.37%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.798
變動率︰-5.738%
較港股︰-1.84%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.475
變動率︰-4.237%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.625
變動率︰-5.105%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.711
變動率︰-5.605%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.635
變動率︰-7.996%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.715
變動率︰+15.019%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升228.270
變動率︰+10.935%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升867.260
變動率︰+5.405%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌188.170
變動率︰-7.141%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:32 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:32 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

政是有心．余君雋

未來四年，台海將不太平
人氣文章

小薯茶水間

驚蟄2024｜驚蟄習俗唔止打小人！點解要食梨、食毛豆？台命理專家︰公開4大犯小人生肖！邊個生肖或遇投資小人、八卦是非小人、購物小人？
人氣文章

小薯茶水間

觀音借庫2024｜觀音開庫日子將至！一文睇晒本港16間觀音借庫廟宇開放時間！睇埋借庫基本步驟+6大宜忌：祈願切忌2件事
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環米芝蓮日本料理：吉列拖羅、和牛海膽壽司、烤頂級法國鴨肉、北海道鮑魚釜飯，展現星級摩登割烹精髓 2
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日本大熱碳酸美肌法！SOFINA iP土台美容液：血管力、細胞循環力UP！告別暗沉粗糙肌
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港藝術節《無題14公里》：從阿拉伯藝術的萬花筒中，探討西方主流價值的霸權
健康好人生 Health Channel
人氣文章
AIDS ︳愛滋病患者確診血癌骨髓移植成功後奇蹟痊癒？成全球第5名愛滋康復者停止用藥
人氣文章
世界肥胖日 | 2個港人1個肥？逾50%人膽固醇超標、可導致逾200種疾病？關於肥胖5個你不知道的Fat Facts！同場加映：陳志雲、車婉婉分享減肥瘦身經歷 新文章
人氣文章
猝死前兆 ︳59歲英國男登機後離奇死亡！「安坐」妻子伴屍2小時不發現！醫生：猝死大多無症狀！現6大徵兆即往醫院檢查
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金