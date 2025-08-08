大行報告 | 中移動、小米、中芯、老鋪黃金、寧德時代及太古最新評級/目標價
08/08/2025
．野村、中銀國際點評中移動(00941)，目標分別看106元及103.2元
．中金下調小米(01810)目標至70元，維持跑贏大市
．摩通上調老鋪黃金(06181)目標價，由1249元升至1294元
08/08/2025
|中國故事08/08/2025
神州經脈 | 機器人大會開幕，新能源車出口倍增，滬指周漲2%
