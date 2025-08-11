大行報告 | 大行普升中芯、華虹目標價，和黃醫藥績後被看淡
11/08/2025
．多間大行升中芯(00981)目標價，最高看68元最低看51元
．建銀國際、富瑞上調華虹(01347)目標至50元及40元，評級皆維持不變
．和黃醫藥(00013)遭3大行下調目標價，其中中信里昂看31.4元
【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票
11/08/2025
【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票
更多大行報告
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-05
2025-08-04
2025-08-01
2025-07-31
2025-07-30
延伸閱讀
11/08/2025 16:47 《盤後部署》恒指悶局波幅不足二百點，潤飲盈警漸消化股價有力上
11/08/2025 16:46 康師傅控股中期純利升20.5%至22.7億人幣，不派息
11/08/2025 15:15 【騰訊預測】騰訊周三放榜，次季料多賺9%，關注AI貢獻及部署
11/08/2025 17:59 周大福(01929)委任星巴克中國前董事長為獨立非執董
11/08/2025 11:52 【關稅戰】英偉達再就官媒「芯片存後門」指控重申「沒有後門」
11/08/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入３８３４萬元，買小米沽小鵬汽車
11/08/2025 08:44 【大行炒Ｄ乜】大行普升中芯、華虹目標價，和黃醫藥績後被看淡
11/08/2025 16:26 《財資快訊》美電升報７﹒８５００，隔夜拆息微軟至０﹒１２％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事11/08/2025
神州經脈 | 中美貿易休戰明屆滿，寧德一鋰礦停產，房企推保價盤
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N