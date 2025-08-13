大行報告 | 小米、中聯通、內險及券商股最新評級/目標價，騰訊音樂牛看$106
13/08/2025
．中銀國際降小米(01810)目標價至74.4元，維持買入評級
．中信里昂升中聯通(00762)上調至11元，野村則維持其目標11.7元
．高盛升多隻內險股目標價，其中新華(01336)目標升近三成至26.5元
