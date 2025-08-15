  • 會員
大行報告 | 京東系、網易、港鐵、電訊股及長和系績後最新評級/目標價，一表盡掌握

15/08/2025

麥格理點評京東系，其中京東健康(06618)目標價由26.18元升至62.14元

．3大行齊升網易(09999)目標價，最高看256元最低226元

滙證花旗調整港鐵(00066)目標，分別看26.5元及24.5元

 

大行報告 | 京東系、網易、港鐵、電訊股及長和系績後最新評級/目標價，一表盡掌握

 

大行報告 | 京東系、網易、港鐵、電訊股及長和系績後最新評級/目標價，一表盡掌握

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

其他港鐵相關新聞：

港鐵 | 中期多賺28%惟收入跌7%，大行看法分歧股價曾插半成可趁低吸？
《外資精點》滙研︰港鐵短期催化劑有限，下調目標價至26.5元
《券商精點》中信里昂︰不排除港鐵再發行永續債，目標價30元


其他京東系相關新聞：
京東系 | 京東上季新業務虧損急速擴大，縱獲大行力撐股價照跌，寧吼其他同系股份？
港股｜午市前瞻｜港匯弱勢窒礙港股升勢 料京東外賣至少虧損兩個年度
《外資精點》麥格理升京東物流目標價５％，惟料短期利潤受壓
《券商精點》中信里昂上調京東健康目標價１４％，業績符預期
《外資精點》大和維持京東評級及目標價，今季新業務虧損料相約
京東完成收購佳寶，設新業務部林曉毅任負責人，舉行３天８折促銷
京東：外賣行業過度競爭擾亂價格體系，短期利潤率或現波動
《異動股》京東低開２％，次季經調整純利跌４９％新業務巨虧
京東物流（０２６１８）子公司德邦物流中期盈利跌８４％

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺

即時重點新聞

15/08/2025 16:51  《盤後部署》資金淨流入恒指廿天線見支持，金蝶國際低位整固可吼

15/08/2025 17:00  金沙中期純利跌23.7%至4.13億美元，息25港仙

15/08/2025 18:08  平保增持國壽(02628)950萬股H股，持股升至5.04%

15/08/2025 16:35  《本港經濟》本港第二季GDP增長3.1%，維持全年預測不變

15/08/2025 16:12  【小米預測】周二放榜次季料多賺65%，汽車毛利率企穩兩成

15/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近３５９億元，買盈富基金

15/08/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】京東系績後大行看法分歧，網易績後續獲大行升目標

15/08/2025 16:35  《財資快訊》美電跌報７﹒８１５２，一周拆息較上日飆至０﹒９％

