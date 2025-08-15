大行報告 | 京東系、網易、港鐵、電訊股及長和系績後最新評級/目標價，一表盡掌握
．麥格理點評京東系，其中京東健康(06618)目標價由26.18元升至62.14元
．3大行齊升網易(09999)目標價，最高看256元最低226元
．滙證、花旗調整港鐵(00066)目標，分別看26.5元及24.5元
