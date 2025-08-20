大行報告 | 業績股追揸沽，泡泡最牛看$384.50小米$77
20/08/2025
．花旗、中信里昂看好泡泡瑪特(09992)，分別看384.5元及318元
．多間大行績後點評小米(01810)，最高看77元最底看61元
．摩通升港交所(00388)目標價，由400元調升至500元
重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此
另外，中原資產管理投資策略師劉偉強，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評泡泡瑪特及大市，立即重溫
其他泡泡瑪特相關新聞：
泡泡瑪特 | 中期盈利升4倍獲大行唱好，股價飆逾8%破頂可否追入？
泡瑪倒升破頂，美洲收入暴增，海外收入佔比增至四成
泡泡瑪特:今年收入三百億人幣也很輕鬆，將推迷你版Labubu
《外資精點》高盛：泡泡瑪特中期純利勝預期，予「中性」評級
其他港交所相關新聞：
港交所 |季績勝預期兼增派息，獲大行祝福股價造好可以點部署？
《異動股》港交所績後微升，中期多賺四成勝預期，中期息增３８％
港交所：計劃縮短現貨市場結算周期準備工作，擴大無紙化上市機制
港交所（３８８）上半年滬深港通收入及其他收益按年升５１﹒２％
港交所（３８８）中期純利升３９％至８５﹒２億元，息增至６元
《外資精點》摩通升港交所評級至增持，上調目標價至５００元
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽