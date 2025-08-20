  • 會員
大行報告 | 業績股追揸沽，泡泡最牛看$384.50小米$77

20/08/2025

花旗中信里昂看好泡泡瑪特(09992)，分別看384.5元及318元

．多間大行績後點評小米(01810)，最高看77元最底看61元

摩通港交所(00388)目標價，由400元調升至500元

 

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,799.59
    -122.68 (-0.273%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,349.85
    -61.52 (-0.960%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 20,937.60
    -377.35 (-1.770%)
