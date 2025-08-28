大行報告 | 美團績遜預期最熊看$105，信達轉盈最牛看$130.22
28/08/2025
．美團(03690)績遜預期，大行齊降目標最熊看105元
．信達生物(01801)扭虧轉盈，高盛牛看130.22元
．眾大行齊升農夫山泉(09633)目標價，最高看59元最低看35元
其他美團/平台股內捲相關新聞：
美團次季少賺九成遠遜預期，大行紛降目標股價插逾一成，京東阿里亦急跌應如何部署？
港股 | 午市前瞻 | 恒指穿位整固壓力上升 料美團兩季內都難擺脫價格戰
據報阿里（０９９８８）尋求６５億美元明年到期貸款再融資
《外資精點》瑞銀削美團目標價１４％，指其市場定位相當被動
《外資精點》摩通：美團績後股價料負面反應，競爭或鬥輸阿里
《外資精點》花旗：美團季績遜預期，維持評級及目標價不變
《中國要聞》２０２５中國民營企業５００強：京東阿里恒力居前三
《外資精點》高盛下調美團目標價９％，但目前股價已反映負面預期
古茗：外賣補貼大戰對加盟門店非好事，８月以來補貼力度有所下降
《外資精點》大摩削美團目標價一成至１３５元，料短期盈利承壓
美團王興料第三季核心本地商業業務錄較大虧損，堅決反對「內捲」
