大行報告 | 機械人股點選擇？內銀邊隻最值搏？一表盡掌握

04/09/2025

摩通大和齊升優必選(09880)目標，分別看159元及130元

花旗點評多隻內銀股，其中升招行(03968)目標至59.06元

摩通中海油(00883)目標四成，評級由低配升至超配

 

即時重點新聞

04/09/2025 17:09  《盤後部署》風險胃納急降恒指兩萬五勢危，避險追公用股可吼中國電力

04/09/2025 17:10  恒生：施穎茵10月退任行政總裁，調回滙豐出任香港區副主席，林慧虹接任恒生行政總裁

04/09/2025 16:20  【ＡＩ】路透：儘管政府施壓，中國企業仍熱衷購買英偉達芯片

04/09/2025 16:41  新地(00016)全年純利升1.2%至192.8億元，息2.8元

04/09/2025 14:44  《本港經濟》貿發局上調今年本港整體出口增長預測至7-9%

04/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒０６億元，買優必選沽中芯

04/09/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】摩通升中海油目標七成兼升級，多行唱好機器人概…

04/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７９７８，一個月拆息較上日軟１０基點

人氣文章

新聞>財經熱話

恒生施穎茵10月退任行政總裁，調回滙豐出任香港區副主席，林慧虹接任恒生行政總裁新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 傳監管擬遏股市投機，滬指連挫三日，華為新三摺機搭載麒麟芯片
人氣文章

新聞>財經熱話

傳內地考慮出手為股市降溫，內險股隨A股下挫可吼位吸？
人氣文章

Foodie What’s On

中秋月餅2025｜Crabtastic大閘蟹蟹粉月餅：麻糬奶黃／流心奶黃兩款口味！早鳥價$288 送一隻5両大閘蟹公！
人氣文章

Shopping What’s On

松本清北角新店9月18日開幕：全店限時9折、送$30優惠券與購物袋
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳「前海冰雪世界」9月29日開幕：全球最大室內滑雪場！雪道最長463米 票價最平¥208
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《8號出口》：真正的地獄在於不去選擇的時候
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婚後變得沉默寡言？責任心愈重的男人，愈不敢說出內心感受
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「香江藏珍──香港三大古書畫收藏」：墨韻裡的百年心跡
眼睛健康 │ 成日見到鬼？醫生揭露「陰陽眼」的健康真相：可能是惡疾先兆新文章
人氣文章
名人抗癌 │ 蘇施黃患乳癌及大腸癌，化療後後遺症：手腕凹陷+嚴重脫髮
人氣文章
胃癌 │ 平時愛吃即食麵，15歲少女晚期胃癌全胃長滿腫瘤：醫生揭3大真正禍因
恒生施穎茵10月退任行政總裁，調回滙豐出任香港區副主席，林慧虹接任恒生行政總裁
