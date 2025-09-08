  • 會員
大行報告 | 花旗點評券商股，看中金$27.12華泰$23.44

08/09/2025

花旗點評券商股，其中看中金27.12元華泰23.44元

滙證上調中遠海能(01138)目標至8.5元，評級由買入至持有

國泰海通恢復申洲國際(02313)目標及評級

 

大行報告 | 花旗點評券商股，看中金$27.12華泰$23.44

 

相關資料 - 

異動股

異動股

01355

朸濬國際

0.071

異動股

00751

創維集團

4.570

異動股

00924

坤集團

0.280

