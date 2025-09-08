大行報告 | 花旗點評券商股，看中金$27.12華泰$23.44
08/09/2025
．花旗點評券商股，其中看中金27.12元華泰23.44元
．滙證上調中遠海能(01138)目標至8.5元，評級由買入至持有
．國泰海通恢復申洲國際(02313)目標及評級
08/09/2025
08/09/2025 16:58 《盤後部署》港股炒政策預期上修利好，潤燃築底有望賺息兼賺價
08/09/2025 16:19 恒指全日升215點收報25633，北水淨流入167億元，阿里升4.1%，百度升9.4%
08/09/2025 16:16 民航處：高度關注客機降落懷疑偏離事故，正與香港快運緊密跟進
08/09/2025 15:06 據報瑞安房地產(00272)擬發行美元債再融資
08/09/2025 14:32 《異動股》百度急飆逾11%，禾賽科技招股曾牽頭制定車載激光雷達國標
08/09/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１６７億元，買阿里沽快手
08/09/2025 09:07 【大行炒Ｄ乜】花旗普升券商股目標，滙證降中遠海能至持有
08/09/2025 16:37 《財資快訊》美電軟報７﹒７９３８，隔夜拆息較上日升至２﹒５％
|中國故事08/09/2025
關稅戰 ｜美媒：中國貿易談判新策略是只談不讓
